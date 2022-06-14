https://ria.ru/20220614/donbass-1795105771.html

Власти ДНР хотят создать Дом народов Донбасса

Власти ДНР хотят создать Дом народов Донбасса - РИА Новости, 14.06.2022

Власти ДНР хотят создать Дом народов Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин согласился с предложением создать Дом народов Донбасса, который объединил бы все национальные общины ДНР,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:12

2022-06-14T04:12

2022-06-14T04:12

специальная военная операция на украине

игорь баринов

россия

донецкая народная республика

донбасс

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

денис пушилин

анна полежаева

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин согласился с предложением создать Дом народов Донбасса, который объединил бы все национальные общины ДНР, сообщила РИА Новости директор Дома народов России Анна Полежаева.Она отметила, что национальные общины освобожденных территорий активно вовлечены в межнациональное сотрудничество со всеми народами России, есть интерес и в реализации межнациональных, объединяющих форматов в рамках гуманитарных миссий."На данный момент взаимодействие Дом народов России выстраивает с Общественной палатой Донецкой Народной Республики как с потенциальным партнером в реализации гуманитарных акций и организации совместных мероприятий на их территории. Наши коллеги из ДНР из числа местных органов власти готовы предоставлять свои ресурсы и всячески способствовать работе наших национальных организаций на их территории", — уточнила Полежаева.Ранее руководитель ФАДН России Игорь Баринов заявил, что в ближайшее время планируется подписать с властями Донбасса договор о реализации государственной национальной политики.Дом народов России, созданный 4 марта 2020 года и являющийся подведомственной Федеральному агентству по делам национальностей структурой, объединяет национальные культурные автономии России. Основной целью деятельности организации является создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.

https://ria.ru/20220607/pensii-1793674127.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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игорь баринов, россия, донецкая народная республика, донбасс, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), денис пушилин, анна полежаева