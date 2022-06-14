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Многоквартирный дом в Донецке сильно поврежден во время обстрелов ВСУ

Многоквартирный дом в Донецке сильно поврежден во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022

Многоквартирный дом в Донецке сильно поврежден во время обстрелов ВСУ

В результате обстрела Донецка украинскими войсками существенно поврежден многоквартирный дом, повреждены остекление окон, кровля, перекрытия, фасад и балконы... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:51

2022-06-14T20:51

2022-06-14T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

юрий ушаков

донецк (днр)

денис пушилин

россия

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками существенно поврежден многоквартирный дом, повреждены остекление окон, кровля, перекрытия, фасад и балконы многоквартирного дома, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Во вторник в представительстве республики в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск получила ранение мирная жительница.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков во вторник назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН.

донецк (днр)

россия

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, юрий ушаков, донецк (днр), денис пушилин, россия, куйбышевский район, сцкк, оон