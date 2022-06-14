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Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку
Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку - РИА Новости, 14.06.2022
Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку
Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T02:15
2022-06-14T02:15
2022-06-14T02:15
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банки
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деньги
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не просто не заработать на депозите, а еще и лишиться части денежных средств, действительно имеют место быть. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Уткин пояснил, что этой проблемой уже занимается Банк России. Ведомство может проверить законность таких действий банков.Ранее со стороны финорганизаций уже были подобные попытки, которые пресекались государством, подчеркнул эксперт.
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экономика, россия, павел уткин, банки, вклады, деньги
Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку
Юрист Уткин: вкладчик будет должен заплатить банку при депозите с отрицательной ставкой