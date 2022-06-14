https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html

Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку

Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку - РИА Новости, 14.06.2022

Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку

Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T02:15

2022-06-14T02:15

2022-06-14T02:15

экономика

россия

павел уткин

банки

вклады

деньги

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не просто не заработать на депозите, а еще и лишиться части денежных средств, действительно имеют место быть. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Уткин пояснил, что этой проблемой уже занимается Банк России. Ведомство может проверить законность таких действий банков.Ранее со стороны финорганизаций уже были подобные попытки, которые пресекались государством, подчеркнул эксперт.

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экономика, россия, павел уткин, банки, вклады, деньги