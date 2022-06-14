https://ria.ru/20220614/dokhody-1795179583.html

Реальные доходы британцев падают рекордными темпами из-за высокой инфляции

Реальные доходы британцев падают рекордными темпами из-за высокой инфляции - РИА Новости, 14.06.2022

Реальные доходы британцев падают рекордными темпами из-за высокой инфляции

Реальная заработная плата в Великобритании с начала этого года падает с рекордной за последнее десятилетие скоростью на фоне самой высокой за последние 40 лет... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:06

2022-06-14T13:06

2022-06-14T13:06

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в мире

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МОСКВА, 14 июня – РИА Новости. Реальная заработная плата в Великобритании с начала этого года падает с рекордной за последнее десятилетие скоростью на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции, сообщило во вторник Бюро национальной статистики страны.По данным ведомства, реальная заработная плата с учётом инфляции упала на 2,2% в период с февраля по апрель, что стало рекордным значением с 2011 года, когда данный показатель составил 2,4%.Растущая разница между номинальной и реальной заработной платой за последние несколько месяцев вызвана высокой инфляцией, отмечается на сайте службы.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

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экономика, великобритания, в мире