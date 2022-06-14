https://ria.ru/20220614/dnr-1795324582.html

Украинские боевики обстреляли Гольмовский

Украинские боевики обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские боевики обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:34

2022-06-14T22:34

2022-06-14T22:34

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, ранее во вторник украинские войска выпустили по Гольмовскому 17 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795144607.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, металлист