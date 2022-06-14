https://ria.ru/20220614/dnr-1795324582.html
Украинские боевики обстреляли Гольмовский
Украинские боевики обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские боевики обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:34
2022-06-14T22:34
2022-06-14T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
металлист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_696ee5a4bf44be6a166b79e385c708c6.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, ранее во вторник украинские войска выпустили по Гольмовскому 17 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795144607.html
украина
металлист
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_c551a7dd1d43ba241768348cdd81e7a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, металлист
Украинские боевики обстреляли Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив три мины