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Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска во вторник в 18.15 снова обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району города, говорится в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:40

2022-06-14T18:40

2022-06-14T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

юрий ушаков

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 18.15 снова обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району города, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в представительстве республики в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск получила ранение мирная жительница.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков во вторник назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН.

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, юрий ушаков, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, оон