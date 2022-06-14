https://ria.ru/20220614/dnr-1795205737.html

Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны

Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны - РИА Новости, 14.06.2022

Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны

Глава ДНР Денис Пушилин назначил председателя правительства Виталия Хоценко зампредседателя госкомитета обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:23

2022-06-14T14:23

2022-06-14T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил председателя правительства Виталия Хоценко зампредседателя госкомитета обороны Донецкой Народной Республики.Это решение следует из указа "О внесении изменений в указ главы Донецкой Народной Республики от 3 апреля 2022 года №121 "О государственном комитете обороны" , подписанного Пушилиным. Ранее должность зампредседателя госкомитета обороны ДНР занимал бывший председатель правительства Александр Ананченко. Председатель комитета - Пушилин.Ранее Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.

https://ria.ru/20220609/donbass-1794239570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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