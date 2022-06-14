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Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/dnr-1795205737.html
Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны
Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны - РИА Новости, 14.06.2022
Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны
Глава ДНР Денис Пушилин назначил председателя правительства Виталия Хоценко зампредседателя госкомитета обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:23
2022-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
виталий хоценко
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил председателя правительства Виталия Хоценко зампредседателя госкомитета обороны Донецкой Народной Республики.Это решение следует из указа "О внесении изменений в указ главы Донецкой Народной Республики от 3 апреля 2022 года №121 "О государственном комитете обороны" , подписанного Пушилиным. Ранее должность зампредседателя госкомитета обороны ДНР занимал бывший председатель правительства Александр Ананченко. Председатель комитета - Пушилин.Ранее Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
https://ria.ru/20220609/donbass-1794239570.html
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в мире, виталий хоценко, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
14:23 14.06.2022 (обновлено: 14:32 14.06.2022)
 
Пушилин назначил премьера ДНР Хоценко замглавы Госкомитета обороны

Глава ДНР Пушилин назначил премьера Хоценко замглавы Госкомитета обороны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил председателя правительства Виталия Хоценко зампредседателя госкомитета обороны Донецкой Народной Республики.
Это решение следует из указа "О внесении изменений в указ главы Донецкой Народной Республики от 3 апреля 2022 года №121 "О государственном комитете обороны" , подписанного Пушилиным. Ранее должность зампредседателя госкомитета обороны ДНР занимал бывший председатель правительства Александр Ананченко. Председатель комитета - Пушилин.
Ранее Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:20
Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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