https://ria.ru/20220614/dnr-1795160233.html

Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

Четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки, сообщил во вторник штаб Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:07

2022-06-14T12:07

2022-06-14T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки, сообщил во вторник штаб Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали поселок Землянки в Макеевке... При обстреле Кировского района Макеевки по улице Шевченко в Землянках ранены четверо мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, в Макеевке госпитализированы два мирных жителя с минно-взрывными травмами.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что украинские войска в 10.43 мск и 11.40 мск выпустили по Макеевке по десять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район