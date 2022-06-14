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Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/dnr-1795160233.html
Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР
Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР
Четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки, сообщил во вторник штаб Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:07
2022-06-14T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
кировский район
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки, сообщил во вторник штаб Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали поселок Землянки в Макеевке... При обстреле Кировского района Макеевки по улице Шевченко в Землянках ранены четверо мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, в Макеевке госпитализированы два мирных жителя с минно-взрывными травмами.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что украинские войска в 10.43 мск и 11.40 мск выпустили по Макеевке по десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район
12:07 14.06.2022 (обновлено: 12:35 14.06.2022)
 
Четыре человека пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

Штаб обороны ДНР: четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при обстреле Кировского района Макеевки, сообщил во вторник штаб Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали поселок Землянки в Макеевке... При обстреле Кировского района Макеевки по улице Шевченко в Землянках ранены четверо мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Позднее в штабе сообщили, что, по уточненным данным, в Макеевке госпитализированы два мирных жителя с минно-взрывными травмами.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщало, что украинские войска в 10.43 мск и 11.40 мск выпустили по Макеевке по десять ракет из РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаКировский район
 
 
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