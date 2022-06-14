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Пушилин выдал награды женам бойцов, погибших в Волновахе

Пушилин выдал награды женам бойцов, погибших в Волновахе - РИА Новости, 14.06.2022

Пушилин выдал награды женам бойцов, погибших в Волновахе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что выдал посмертные награды женам бойцов, погибших в сражении в Волновахе в конце февраля. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:04

2022-06-14T11:04

2022-06-14T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волноваха

бмп-2

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что выдал посмертные награды женам бойцов, погибших в сражении в Волновахе в конце февраля."Всегда с особой болью вручаю награды посмертно. Сегодня Золотые Звезды Героев Донецкой Народной Республики своих мужей получили София Сергеевна Гусакова и Ольга Геннадьевна Лысенкова. Их супруги героически погибли в одном танке, который 27 февраля первый ворвался в Волноваху, но попал в замаскированную засаду противника в составе четырех танков, трех БМП и живой силы. Экипаж принял бой", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что под массированным огнем танк, в котором находились бойцы республики, получил множество попаданий, в результате которых была пробита броня и произошло возгорание. Однако глава республики отметил, что в результате боя танк бойцов ДНР уничтожил БМП-2, два танка и живую силу украинских войск.Ранее один из членов танкового экипажа, рядовой Евгений Донченко, уже получил звание героя ДНР. Пушилин подчеркнул, что он единственный из экипажа выжил в бою в Волновахе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787685963.html

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волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, волноваха, бмп-2, денис пушилин