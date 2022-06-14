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В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220614/deti-1795203073.html
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 14.06.2022
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море
Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:17
2022-06-14T15:11
происшествия
республика крым
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во вторник МЧС Крыма.Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем в День России, в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности"."Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 квадратных километров акватории и 6 километров береговой линии", - говорится в релизе.Всего к поискам привлечено 32 человека и восемь единиц техники.
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происшествия, республика крым, новости - туризм
14:17 14.06.2022 (обновлено: 15:11 14.06.2022)
 
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море

МЧС Крыма: поиски детей, которых унесло на матрасе в море, пока не дали результатов

© Фото : Прокуратура Республики КрымПоиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Прокуратура Республики Крым
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во вторник МЧС Крыма.
Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем в День России, в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности".
"Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 квадратных километров акватории и 6 километров береговой линии", - говорится в релизе.
Всего к поискам привлечено 32 человека и восемь единиц техники.
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