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В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 14.06.2022
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море
Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:17
2022-06-14T14:17
2022-06-14T15:11
происшествия
республика крым
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во вторник МЧС Крыма.Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем в День России, в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности"."Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 квадратных километров акватории и 6 километров береговой линии", - говорится в релизе.Всего к поискам привлечено 32 человека и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым, новости - туризм
14:17 14.06.2022 (обновлено: 15:11 14.06.2022)
В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море
МЧС Крыма: поиски детей, которых унесло на матрасе в море, пока не дали результатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во вторник МЧС Крыма.
Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем в День России, в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности".
"Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 квадратных километров акватории и 6 километров береговой линии", - говорится в релизе.
Всего к поискам привлечено 32 человека и восемь единиц техники.