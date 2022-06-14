https://ria.ru/20220614/deti-1795203073.html

В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море

В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 14.06.2022

В Крыму третьи сутки ищут детей, которых унесло на матрасе в открытое море

Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:17

2022-06-14T14:17

2022-06-14T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, продолжаются, обследуется как акватория, так и береговая линия, сообщает во вторник МЧС Крыма.Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем в День России, в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Причинение смерти по неосторожности"."Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 квадратных километров акватории и 6 километров береговой линии", - говорится в релизе.Всего к поискам привлечено 32 человека и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, новости - туризм