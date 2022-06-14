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Автомобиль с туристами упал с обрыва в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220614/dagestan-1795204362.html
Автомобиль с туристами упал с обрыва в Дагестане
Автомобиль с туристами упал с обрыва в Дагестане - РИА Новости, 14.06.2022
Автомобиль с туристами упал с обрыва в Дагестане
Туристка из Нижнего Новгорода погибла, а находящийся с ней в машине 11-летний ребёнок попал в больницу после падения автомобиля с обрыва в Шамильском районе... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:05
2022-06-14T15:05
туризм
туризм
происшествия
авто
нижний новгород
шамильский район
volkswagen touareg
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Туристка из Нижнего Новгорода погибла, а находящийся с ней в машине 11-летний ребёнок попал в больницу после падения автомобиля с обрыва в Шамильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.По информации правоохранителей, во вторник приблизительно в 11.00 в селе Митлиуриб Шамильского района 41-летняя жительница Нижнего Новгорода за рулем автомобилем марки Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением, и машина слетела с дороги в обрыв высотой 100 метров."В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а ее пассажир, 11-летний житель Севастополя, госпитализирован", — сообщил собеседник агентства.По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
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нижний новгород
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туризм, происшествия, авто, нижний новгород, шамильский район, volkswagen touareg, новости - туризм, туристы
15:05 14.06.2022
 
Автомобиль с туристами упал с обрыва в Дагестане

Туристка погибла, ребенок попал в больницу после падения машины с обрыва в Дагестане

© РИА Новости / Юрий СомовТрасса в горах Дагестана
Трасса в горах Дагестана - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июн — РИА Новости. Туристка из Нижнего Новгорода погибла, а находящийся с ней в машине 11-летний ребёнок попал в больницу после падения автомобиля с обрыва в Шамильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По информации правоохранителей, во вторник приблизительно в 11.00 в селе Митлиуриб Шамильского района 41-летняя жительница Нижнего Новгорода за рулем автомобилем марки Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением, и машина слетела с дороги в обрыв высотой 100 метров.
"В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а ее пассажир, 11-летний житель Севастополя, госпитализирован", — сообщил собеседник агентства.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
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