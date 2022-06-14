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В США предложили ввести допналог на прибыль нефтяных компаний, сообщили СМИ

В США предложили ввести допналог на прибыль нефтяных компаний, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

В США предложили ввести допналог на прибыль нефтяных компаний, сообщили СМИ

Председатель комитета по финансам сената США Рон Уайден предложил ввести дополнительный налог на прибыль американских нефтяных и газодобывающих компаний в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:50

2022-06-14T23:50

2022-06-14T23:50

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Председатель комитета по финансам сената США Рон Уайден предложил ввести дополнительный налог на прибыль американских нефтяных и газодобывающих компаний в размере 21% в том случае, если их маржинальность продаж будет превышать 10%, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.Согласно предложению сенатора-демократа от штата Орегон, для энергетических компаний планируется ввести прогрессивную ставку налогообложения. Таким образом, помимо действующего федерального налога на прибыль в 21% будет взиматься дополнительный в том же размере. В результате налог на прибыль может достигать 42%.Кроме того, план сенатора Уайдена включает налог на обратный выкуп акций в размере 25% при проведении соответствующих операций на фондовом рынке и отмену налоговых льгот для нефтяных и газовых компаний, начиная с 2023 года. Данные меры, как сообщается, будут применяться к компаниям с доходом от 1 миллиарда долларов и действовать до конца 2025 года.По оценкам издания, для прохождения инициативы в сенате Уайдену потребуются голоса всех его соратников по Демократической партии, чтобы преодолеть возможное сопротивление республиканцев.В то же время, по словам источников, в Белом доме дополнительный налог на прибыль рассматривается лишь как одна из опций воздействия на нефтяные компании. По мнению противников данной инициативы, рост налогового бремени может негативно сказаться на стремлении США увеличить предложение на нефтяном рынке.Заместитель директора Национального экономического совета Бхарат Рамамурти полагает, что подобных шагов со стороны американских властей нельзя исключать."Мы не можем снять это с обсуждения. Существует реальная проблема в уровне производства нефтяных компаний и прибыли, которую они получают", - отметил эксперт в интервью изданию.Ранее в июне президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин. По словам президента США, нефтяные компании не доплачивают налоги и не инвестируют, а должны начать делать и то, и другое.Также по мнению главы государства, хотя у нефтяных компаний есть 8 тысяч разрешений на разработку месторождений, они не занимаются этой деятельностью, поскольку зарабатывают больше денег, не производя больше нефти, за счет роста цен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/ssha-1793830010.html

https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html

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цены на нефть, джо байден, сша, орегон