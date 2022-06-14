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В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе - РИА Новости, 14.06.2022
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В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе
В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе - РИА Новости, 14.06.2022
В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе
Один рабочий погиб, трое пострадали в результате выброса пламени на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии, сообщает во вторник региональный главк... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:31
2022-06-14T11:31
республика башкортостан
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Один рабочий погиб, трое пострадали в результате выброса пламени на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ."По предварительным данным, произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади 5 "квадратов". Открытого горения не происходило. Один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.Причина случившегося устанавливается.Стерлитамакский нефтехимический завод называет себя уникальным предприятием по выпуску высококачественных бутадиен-стирольных каучуков, авиационного и спортивного бензина, многопрофильной продукции малотоннажной химии, высокооктановой добавки к топливу.Кроме того, по данным на сайте завода, предприятие является единственным производителем в России и СНГ по выпуску фенольных антиоксидантов, используемых для производства синтетических каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел и так далее."География поставок продукции охватывает половину земного шара, применяется во всех регионах России, странах Европы, Юго-Восточной Азии, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья", - заявляется на сайте.
https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html
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республика башкортостан, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:31 14.06.2022
 
В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе

В Башкирии один рабочий погиб при ЧП на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Один рабочий погиб, трое пострадали в результате выброса пламени на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ.
"По предварительным данным, произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади 5 "квадратов". Открытого горения не происходило. Один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
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Причина случившегося устанавливается.
Стерлитамакский нефтехимический завод называет себя уникальным предприятием по выпуску высококачественных бутадиен-стирольных каучуков, авиационного и спортивного бензина, многопрофильной продукции малотоннажной химии, высокооктановой добавки к топливу.
Кроме того, по данным на сайте завода, предприятие является единственным производителем в России и СНГ по выпуску фенольных антиоксидантов, используемых для производства синтетических каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел и так далее.
"География поставок продукции охватывает половину земного шара, применяется во всех регионах России, странах Европы, Юго-Восточной Азии, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья", - заявляется на сайте.
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Республика БашкортостанПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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