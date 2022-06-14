https://ria.ru/20220614/chp-1795146616.html

В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе

В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе - РИА Новости, 14.06.2022

В Башкирии один человек погиб при ЧП на заводе

Один рабочий погиб, трое пострадали в результате выброса пламени на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии, сообщает во вторник региональный главк... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:31

2022-06-14T11:31

2022-06-14T11:31

республика башкортостан

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 14 июн – РИА Новости. Один рабочий погиб, трое пострадали в результате выброса пламени на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ."По предварительным данным, произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади 5 "квадратов". Открытого горения не происходило. Один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.Причина случившегося устанавливается.Стерлитамакский нефтехимический завод называет себя уникальным предприятием по выпуску высококачественных бутадиен-стирольных каучуков, авиационного и спортивного бензина, многопрофильной продукции малотоннажной химии, высокооктановой добавки к топливу.Кроме того, по данным на сайте завода, предприятие является единственным производителем в России и СНГ по выпуску фенольных антиоксидантов, используемых для производства синтетических каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел и так далее."География поставок продукции охватывает половину земного шара, применяется во всех регионах России, странах Европы, Юго-Восточной Азии, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья", - заявляется на сайте.

https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html

https://ria.ru/20220612/pozhar-1794849034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

республика башкортостан, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)