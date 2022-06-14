https://ria.ru/20220614/cherepakha-1794563316.html

“Я еще тебя переживу”. Особенности содержания черепах

“Я еще тебя переживу”. Особенности содержания черепах - РИА Новости, 14.06.2022

“Я еще тебя переживу”. Особенности содержания черепах

Черепашки-ниндзя, Тортилла и Прыск – истории об известных черепахах многие знают в основном по мультфильмам, но как на самом деле живут эти рептилии? Правда ли, что черепахи кусаются больнее собак? А об их болезнях становится понятно только после смерти животного? Как проходит линька? И может ли черепаший дом стоить как мотоцикл?

2022-06-14T12:00

2022-06-14T12:00

2022-06-14T12:00

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“Я еще тебя переживу”. Особенности содержания черепах Черепашки-ниндзя, Тортилла и Прыск – истории об известных черепахах многие знают в основном по мультфильмам, но как на самом деле живут эти рептилии? Правда ли, что черепахи кусаются больнее собак? А об их болезнях становится понятно только после смерти животного? Как проходит линька? И может ли черепаший дом стоить как мотоцикл? audio/mpeg

“Я еще тебя переживу”. Особенности содержания черепах Черепашки-ниндзя, Тортилла и Прыск – истории об известных черепахах многие знают в основном по мультфильмам, но как на самом деле живут эти рептилии? Правда ли, что черепахи кусаются больнее собак? А об их болезнях становится понятно только после смерти животного? Как проходит линька? И может ли черепаший дом стоить как мотоцикл? audio/mpeg

О том, как правильно содержать черепах, сегодня мы поговорим с Викторией Соловьевой – учредителем Российского биологического общества. Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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