https://ria.ru/20220614/chempionat-1794308314.html

Международный строительный чемпионат впервые примет студентов

Международный строительный чемпионат впервые примет студентов - РИА Новости, 14.06.2022

Международный строительный чемпионат впервые примет студентов

В регламент Международного строительного чемпионата, который второй год проводят Минстрой России и Госкорпорация "Росатом", в 2022 году добавилась Студенческая... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:00

2022-06-14T07:00

2022-06-14T07:00

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

строительство

русгидро

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

кадры

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

экономика

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В регламент Международного строительного чемпионата, который второй год проводят Минстрой России и Госкорпорация "Росатом", в 2022 году добавилась Студенческая лига и дополнительные номинации для участников, сообщает оргкомитет мероприятия.Международный строительный чемпионат (World Construction Championship (WCC)) в сфере промышленного строительства – соревнование, которое не проводится больше нигде в мире. Только в России профессионалы и новички отрасли могут совместить состязательный азарт с расширением деловых контактов. Чемпионат был учрежден Минстроем России и "Росатомом" в феврале 2020 года. Проводить его планируется ежегодно в разных регионах России. В 2022 году участников чемпионата ждут в Казани, где он пройдет с 5 по 8 октября на территории МВЦ "Казань Экспо".Как это былоПервый чемпионат состоялся в Сочи в 2021 году. В нем приняли участие профессионалы из 34 компаний, реализующих крупномасштабные промышленные объекты в России и мире. За звание лучших соревновались порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Белоруссии, Египта, Турции и других стран. Было задействовано 120 волонтеров, хотя подали заявки более 600 человек.Соревнования проходили по 19 инженерным и рабочим номинациям в рамках трех блоков: "Промышленное строительство", "Управление проектом строительства", "Проектирование промышленных объектов". Общий призовой фонд чемпионата в 2021 году составил 30 миллионов рублей. Денежные призы были вручены 151 специалисту.Партнерами чемпионата выступили ОАО "Российские железные дороги", ПАО "РусГидро", ООО "СИБУР", Корпорация Акционерной компании "Электросевкавмонтаж", Холдинг "ТИТАН-2", АО "Институт "Оргэнергострой" и Московский кредитный банк.Новые номинации, высокие компетенцииВ 2022 году чемпионат присоединился к президентской платформе "Россия – страна возможностей". Вырос и призовой фонд чемпионата, который в этом году составит 44 миллиона рублей: 32,4 миллиона рублей для представителей компаний и независимых участников, для Студенческой лиги – 11,7 миллиона. Награда за первое место в номинации для профессионалов составит 300 тысяч рублей, для студентов – 150 тысяч.В этом году соревновательную программу чемпионата пополнила универсальная для всех отраслей номинация "Монтаж стальных и железобетонных конструкций", а мастера-электросварщики смогут выступить в индивидуальных поединках.Высоким остается интерес к самой зрелищной номинации "Лучшая площадка по сооружению", включающей в себя четыре другие номинации. В течение двух конкурсных дней на территории МВЦ "Казань Экспо" будет организована настоящая строительная площадка, а участниками соревнований будет создан сложный технический конструктив.Проявить способности, познакомиться с работодателямиПредполагается, что студенты, для которых теперь создана своя Студенческая лига, составят 20% участников чемпионата."Впервые в этом году в чемпионате примут участие студенты, где они смогут проявить свои способности, познакомиться с отраслью в реальных условиях, найти будущих работодателей. Сегодня проведение чемпионата имеет важное значение в контексте поставленных задач по кадровой трансформации строительной отрасли, повышению производительности труда специалистов и имиджа отраслевых специальностей", - цитируют организаторы комментарий Файзуллина.Ожидается большой интерес участников из-за рубежа. Ведь российский опыт и технологические решения интересны очень многим. Например, второй год подряд среди партнеров Международного строительного чемпионата самый высокий интерес вызывает номинация "Управление проектом строительства". В 2021 году в данной номинации принимали участие как российские компании, так и специалисты из Египта и Белоруссии. В этом году планируется расширение списка международных участников.Сегодня Минстрой планирует активное расширение взаимодействия, сотрудничество в сферах обмена опытом по разработке проектов и технологий в строительной отрасли с Ираном, странами БРИКС, ЕАЭС, ШОС.Обмен практиками и решение амбициозных задачВ рамках Международного строительного чемпионата проводятся не только соревнования, но и работает деловая программа, а с достижениями и инновациями можно познакомиться на мультимедийной выставке с применением высоких технологий.Так, в 2021 году в ходе деловой программы чемпионата была организована площадка для обсуждения стратегически важных вопросов и принятия решений по развитию промышленного строительства как в России, так и за рубежом. Выступило порядка 150 спикеров, было подписано восемь соглашений о партнерстве. Общее количество гостей и участников составило 1500 человек.В этом году Международный строительный чемпионат снова станет центром демонстрации строительных компетенций и технологий, не имеющих аналогов в мире, уверены организаторы."Перед строительной отраслью России стоит амбициозная задача – построить порядка 1 миллиарда квадратных метров до 2030 года. Сегодня мы активно развиваем строительные технологии и материалы", - подчеркивает глава Минстроя.Сегодня динамично развивающаяся строительная отрасль ищет возможности для кадровой трансформации, повышения производительности труда специалистов и конкурентоспособности организаций.Регистрация на чемпионат на сайте https://pro-wcc.ru/ уже стартовала и продлится до 31 августа.

https://realty.ria.ru/20220603/minstroy-1792823166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, строительство, русгидро, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", кадры, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), экономика, общество