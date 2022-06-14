Международный строительный чемпионат впервые примет студентов
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаВ первом Международном строительном чемпионате было задействовано 120 человек
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В регламент Международного строительного чемпионата, который второй год проводят Минстрой России и Госкорпорация "Росатом", в 2022 году добавилась Студенческая лига и дополнительные номинации для участников, сообщает оргкомитет мероприятия.
Международный строительный чемпионат (World Construction Championship (WCC)) в сфере промышленного строительства – соревнование, которое не проводится больше нигде в мире. Только в России профессионалы и новички отрасли могут совместить состязательный азарт с расширением деловых контактов. Чемпионат был учрежден Минстроем России и "Росатомом" в феврале 2020 года. Проводить его планируется ежегодно в разных регионах России. В 2022 году участников чемпионата ждут в Казани, где он пройдет с 5 по 8 октября на территории МВЦ "Казань Экспо".
Как это было
Первый чемпионат состоялся в Сочи в 2021 году. В нем приняли участие профессионалы из 34 компаний, реализующих крупномасштабные промышленные объекты в России и мире. За звание лучших соревновались порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Белоруссии, Египта, Турции и других стран. Было задействовано 120 волонтеров, хотя подали заявки более 600 человек.
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаНа месте проведения чемпионата будет организована настоящая строительная площадка
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
На месте проведения чемпионата будет организована настоящая строительная площадка
Соревнования проходили по 19 инженерным и рабочим номинациям в рамках трех блоков: "Промышленное строительство", "Управление проектом строительства", "Проектирование промышленных объектов". Общий призовой фонд чемпионата в 2021 году составил 30 миллионов рублей. Денежные призы были вручены 151 специалисту.
Партнерами чемпионата выступили ОАО "Российские железные дороги", ПАО "РусГидро", ООО "СИБУР", Корпорация Акционерной компании "Электросевкавмонтаж", Холдинг "ТИТАН-2", АО "Институт "Оргэнергострой" и Московский кредитный банк.
"В ходе первого чемпионата мы получили бесценный опыт, который уже применяем в нашей работе. Уверен, что второй чемпионат осенью этого года станет еще более масштабным и продуктивным. Мы уже начали к нему подготовку, чтобы проявить себя с наилучшей стороны", - цитируют организаторы мероприятия комментарий первого заместителя генерального директора российской энергетической компании "РусГидро" Николая Карпухина.
Новые номинации, высокие компетенции
В 2022 году чемпионат присоединился к президентской платформе "Россия – страна возможностей". Вырос и призовой фонд чемпионата, который в этом году составит 44 миллиона рублей: 32,4 миллиона рублей для представителей компаний и независимых участников, для Студенческой лиги – 11,7 миллиона. Награда за первое место в номинации для профессионалов составит 300 тысяч рублей, для студентов – 150 тысяч.
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаУчастникам соревнований предложат сложные конструкторские задачи.
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
Участникам соревнований предложат сложные конструкторские задачи.
В этом году соревновательную программу чемпионата пополнила универсальная для всех отраслей номинация "Монтаж стальных и железобетонных конструкций", а мастера-электросварщики смогут выступить в индивидуальных поединках.
Высоким остается интерес к самой зрелищной номинации "Лучшая площадка по сооружению", включающей в себя четыре другие номинации. В течение двух конкурсных дней на территории МВЦ "Казань Экспо" будет организована настоящая строительная площадка, а участниками соревнований будет создан сложный технический конструктив.
"Международный строительный чемпионат – это перспективная площадка для презентации России как ведущей строительной державы", - привели в оргкомитете слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.
Проявить способности, познакомиться с работодателями
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаВ этом году в программу чемпионата добавилась Студенческая лига
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
В этом году в программу чемпионата добавилась Студенческая лига
Предполагается, что студенты, для которых теперь создана своя Студенческая лига, составят 20% участников чемпионата.
"Впервые в этом году в чемпионате примут участие студенты, где они смогут проявить свои способности, познакомиться с отраслью в реальных условиях, найти будущих работодателей. Сегодня проведение чемпионата имеет важное значение в контексте поставленных задач по кадровой трансформации строительной отрасли, повышению производительности труда специалистов и имиджа отраслевых специальностей", - цитируют организаторы комментарий Файзуллина.
Ожидается большой интерес участников из-за рубежа. Ведь российский опыт и технологические решения интересны очень многим. Например, второй год подряд среди партнеров Международного строительного чемпионата самый высокий интерес вызывает номинация "Управление проектом строительства". В 2021 году в данной номинации принимали участие как российские компании, так и специалисты из Египта и Белоруссии. В этом году планируется расширение списка международных участников.
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаОжидается большой интерес участников из-за рубежа
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
Ожидается большой интерес участников из-за рубежа
"Мероприятие несет важную международную функцию, объединяя представителей разных стран с целью развития взаимовыгодного сотрудничества, выстраивания долговременных отношений в строительной отрасли, формируя эффективную производственную кооперацию", - подчеркнул глава Минстроя России.
Обмен практиками и решение амбициозных задач
В рамках Международного строительного чемпионата проводятся не только соревнования, но и работает деловая программа, а с достижениями и инновациями можно познакомиться на мультимедийной выставке с применением высоких технологий.
Так, в 2021 году в ходе деловой программы чемпионата была организована площадка для обсуждения стратегически важных вопросов и принятия решений по развитию промышленного строительства как в России, так и за рубежом. Выступило порядка 150 спикеров, было подписано восемь соглашений о партнерстве. Общее количество гостей и участников составило 1500 человек.
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионатаВ рамках деловой программы чемпионата организована дискуссионная площадка
© Фото : Пресс-служба Международного строительного чемпионата
В рамках деловой программы чемпионата организована дискуссионная площадка
"Уникальная площадка Международного строительного чемпионата открыла новую историю в сфере развития промышленного строительства. Второй год подряд она объединит представителей отрасли для обмена лучшими практиками, демонстрации достижений и инноваций, установления деловых контактов", - отмечает глава Госкорпорации "Росатом".
В этом году Международный строительный чемпионат снова станет центром демонстрации строительных компетенций и технологий, не имеющих аналогов в мире, уверены организаторы.
"Перед строительной отраслью России стоит амбициозная задача – построить порядка 1 миллиарда квадратных метров до 2030 года. Сегодня мы активно развиваем строительные технологии и материалы", - подчеркивает глава Минстроя.
Сегодня динамично развивающаяся строительная отрасль ищет возможности для кадровой трансформации, повышения производительности труда специалистов и конкурентоспособности организаций.
"Чемпионат станет драйвером формирования новых компетенций, развития международного сотрудничества, в том числе, в рамках реализации проектов по импортозамещению", - говорит генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
Регистрация на чемпионат на сайте https://pro-wcc.ru/ уже стартовала и продлится до 31 августа.