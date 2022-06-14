https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795107382.html

В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине

В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине - РИА Новости, 14.06.2022

В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине

Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", написал в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:25

2022-06-14T05:25

2022-06-14T10:16

в мире

николай патрушев

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украина

польша

чехия

йиржи вейгл

германия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", написал в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.По его мнению, Польша стремится воспользоваться возможностью для восстановления своих исторических позиций на Украине. При этом Германия и Австрия, отношениям с которыми Чехия отдавала предпочтение в последнее время, занимают более взвешенную позицию в оценке конфликта, считает автор.Аналитик уверен, что Праге следовало бы поменять свою политику и начать искать компромиссные решения для завершения конфликта."Спустя три месяца становится понятно, что победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно", — считает эксперт.В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре украино-польская граница перестанет существовать". По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

https://ria.ru/20220610/lavrov-1794528125.html

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в мире, николай патрушев, анджей дуда, украина, польша, чехия, йиржи вейгл, германия, австрия