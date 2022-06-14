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В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине - РИА Новости, 14.06.2022
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В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине
В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине - РИА Новости, 14.06.2022
В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине
Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", написал в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:25
2022-06-14T10:16
в мире
николай патрушев
анджей дуда
украина
польша
чехия
йиржи вейгл
германия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", написал в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.По его мнению, Польша стремится воспользоваться возможностью для восстановления своих исторических позиций на Украине. При этом Германия и Австрия, отношениям с которыми Чехия отдавала предпочтение в последнее время, занимают более взвешенную позицию в оценке конфликта, считает автор.Аналитик уверен, что Праге следовало бы поменять свою политику и начать искать компромиссные решения для завершения конфликта."Спустя три месяца становится понятно, что победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно", — считает эксперт.В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре украино-польская граница перестанет существовать". По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html
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в мире, николай патрушев, анджей дуда, украина, польша, чехия, йиржи вейгл, германия, австрия
05:25 14.06.2022 (обновлено: 10:16 14.06.2022)
 
В Чехии удивились планам властей "поддержать замыслы" Польши на Украине

Эксперт Вейгл: Чехия поддерживает планы Варшавы создать польско-украинскую Речь Посполитую

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", написал в статье для издания iDNES.cz исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.
По его мнению, Польша стремится воспользоваться возможностью для восстановления своих исторических позиций на Украине. При этом Германия и Австрия, отношениям с которыми Чехия отдавала предпочтение в последнее время, занимают более взвешенную позицию в оценке конфликта, считает автор.

"И вдруг правительство Чехии на удивление рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря", — предположил Вейгл.

Аналитик уверен, что Праге следовало бы поменять свою политику и начать искать компромиссные решения для завершения конфликта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 03:09Специальная военная операция на Украине
В Чехии рассказали, почему Россия радуется западным санкциям
"Спустя три месяца становится понятно, что победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно", — считает эксперт.
В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре украино-польская граница перестанет существовать". По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию – Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:59
Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров
 
В миреНиколай ПатрушевАнджей ДудаУкраинаПольшаЧехияЙиржи ВейглГерманияАвстрия
 
 
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