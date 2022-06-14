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Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета - РИА Новости, 14.06.2022
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Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета
Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета - РИА Новости, 14.06.2022
Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета
Минфин РФ частично ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций, говорится в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:17
2022-06-14T17:17
санкции
санкции в отношении россии
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минфин РФ частично ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций, говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства."Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности", - сообщает пресс-служба Минфина, комментируя предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май 2022 года."Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - поясняет Минфин.Министерство во вторник опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 триллиона рублей.При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.Кроме того, Минфин не стал публиковать уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.
https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795218121.html
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санкции, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
17:17 14.06.2022
 
Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета

Минфин ограничил публикацию данных об исполнении бюджета из-за санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минфин РФ частично ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций, говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства.
"Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности", - сообщает пресс-служба Минфина, комментируя предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май 2022 года.
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"Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - поясняет Минфин.
Министерство во вторник опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 триллиона рублей.
При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.
Кроме того, Минфин не стал публиковать уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.
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