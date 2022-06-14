https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795223241.html

Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях

Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях - РИА Новости, 14.06.2022

Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях

Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:24

2022-06-14T15:24

2022-06-14T15:24

экономика

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Бюджет будет сверстан в рублях. На июнь он составит 7,2 млрд рублей, на июль будет больше, с учетом того, что запускаются предприятия, а следовательно увеличится наполнение собственных средств. В июле бюджет будет намного больше, чем в июне, и при этом будет значительно наполнен собственными средствами", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, пока бюджет формируется с учетом субвенций со стороны РФ.

https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, запорожская область