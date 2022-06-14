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Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях - РИА Новости, 14.06.2022
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Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях
Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях - РИА Новости, 14.06.2022
Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях
Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:24
2022-06-14T15:24
экономика
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Бюджет будет сверстан в рублях. На июнь он составит 7,2 млрд рублей, на июль будет больше, с учетом того, что запускаются предприятия, а следовательно увеличится наполнение собственных средств. В июле бюджет будет намного больше, чем в июне, и при этом будет значительно наполнен собственными средствами", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, пока бюджет формируется с учетом субвенций со стороны РФ.
https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html
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экономика, россия, запорожская область
15:24 14.06.2022
 
Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что бюджет региона впервые сверстают в рублях

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Бюджет освобожденной части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит 7,2 млрд рублей, в том числе за счет субвенций Российской Федерации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Бюджет будет сверстан в рублях. На июнь он составит 7,2 млрд рублей, на июль будет больше, с учетом того, что запускаются предприятия, а следовательно увеличится наполнение собственных средств. В июле бюджет будет намного больше, чем в июне, и при этом будет значительно наполнен собственными средствами", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, пока бюджет формируется с учетом субвенций со стороны РФ.
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