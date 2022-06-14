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Глава МИД Ирландии раскритиковал пересмотр положений Brexit - РИА Новости, 14.06.2022
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Глава МИД Ирландии раскритиковал пересмотр положений Brexit
Глава МИД Ирландии раскритиковал пересмотр положений Brexit - РИА Новости, 14.06.2022
Глава МИД Ирландии раскритиковал пересмотр положений Brexit
Действия правительства Великобритании, представившего законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:46
2022-06-14T06:46
саймон ковени
в мире
великобритания
ирландия
северная ирландия
евросоюз
европейский суд
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Действия правительства Великобритании, представившего законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках положений по Brexit, пренебрегают международным правом и сотрудническим подходом, а также могут привести к напряженности в отношениях Великобритании с Евросоюзом и Ирландией, считает министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщил накануне телеканал Sky News.Ковени заявил, что Ирландия остается открытой к диалогу с Великобританией."Правительство Британии решило начать то, что теперь может стать периодом реальной напряженности между ЕС и Великобританией и между Великобританией и Ирландией… Множество проблем, которые были решены с помощью протокола при длительных и трудных переговорах и компромиссах, теперь вернутся. Если британское правительство продолжит с этим законопроектом, если он станет законом, элементы протокола, которые защищают Ирландию, больше не будет применяться", — добавил ирландский министр в интервью телеканалу RTE.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное королевство покинуло единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза ЕС. Североирландский протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальным проверкам, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
https://ria.ru/20220613/sholts-1795096467.html
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саймон ковени, в мире, великобритания, ирландия, северная ирландия, евросоюз, европейский суд
06:46 14.06.2022
 
Глава МИД Ирландии раскритиковал пересмотр положений Brexit

МИД Ирландии: пересмотр положений Brexit по Северной Ирландии пренебрегает союзничеством

© AP Photo / Alberto PezzaliДемонстрант против Брексита
Демонстрант против Брексита - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Демонстрант против Брексита. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Действия правительства Великобритании, представившего законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках положений по Brexit, пренебрегают международным правом и сотрудническим подходом, а также могут привести к напряженности в отношениях Великобритании с Евросоюзом и Ирландией, считает министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщил накануне телеканал Sky News.

"Правительство Великобритании сейчас предлагает пренебречь международным правом, сотрудническим подходом, проигнорировать большинство в Северной Ирландии, а также намеренно усилить напряженность с ЕС, который ищет компромисса", — написал Ковени в Twitter после разговора с главой британского МИД Лиз Трасс.

Ковени заявил, что Ирландия остается открытой к диалогу с Великобританией.
"Правительство Британии решило начать то, что теперь может стать периодом реальной напряженности между ЕС и Великобританией и между Великобританией и Ирландией… Множество проблем, которые были решены с помощью протокола при длительных и трудных переговорах и компромиссах, теперь вернутся. Если британское правительство продолжит с этим законопроектом, если он станет законом, элементы протокола, которые защищают Ирландию, больше не будет применяться", — добавил ирландский министр в интервью телеканалу RTE.
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Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное королевство покинуло единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.
Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза ЕС. Североирландский протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальным проверкам, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.
С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
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