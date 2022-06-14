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Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира" - РИА Новости, 14.06.2022
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Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира"
Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира" - РИА Новости, 14.06.2022
Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира"
Россия находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование, заявил в понедельник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T00:37
2022-06-14T00:37
россия
армения
ереван
в мире
сергей копыркин
день россии
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ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Россия находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование, заявил в понедельник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.По его словам, культуру России в силу ее многонациональной природы отличает открытость и готовность к плодотворному взаимодействию с культурами других стран, и этот подход определяет стержневые внешнеполитические установки — курс на формирование многополярного мира, сочетающего многообразие цивилизаций, традиций, идентичностей с плодотворным и органичным взаимодействием на основе принципов равноправия, взаимного уважения и приверженности международному праву.Он заявил о попытках исключения России из системы международных отношений."Россия твердо противостоит и будет противостоять такой политике. Потенциал и роль России слишком важны для судеб мира, чтобы ее можно было просто-напросто "отменить". При этом мы опираемся на поддержку близких нам по духу, умеющих отстаивать свой суверенитет партнеров, которые сегодня здесь — на нашем приеме", — отметил посол.Он добавил, что особые отношения связывают Россию с братскими странами, с которыми она совсем недавно жила в едином государстве."Как и прежде, придаем большое значение развитию интеграционных связей, что сопряжено с линией российского руководства на формирование на общем для нас континенте большого евразийского партнерства", — сказал посол.По словам Копыркина, ключевое значение в политике российского руководства имеет продолжение линии на всестороннюю модернизацию при неуклонном повышении социально-экономического благосостояния граждан и развитие национального потенциала."Важно, что стремление обеспечить передовые позиции в научно-технологической сфере гармонично сочетается с большим вниманием к сохранению культурной идентичности и духовных ценностей, лежащих в основе жизни и бытия россиян. Именно на это и были направлены принятые на референдуме в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации", — заявил Копыркин.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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россия, армения, ереван, в мире, сергей копыркин, день россии
00:37 14.06.2022
 
Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира"

Посол Копыркин: Россия на переднем краю борьбы с силами, желающими доминирования в мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Россия находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование, заявил в понедельник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
По его словам, культуру России в силу ее многонациональной природы отличает открытость и готовность к плодотворному взаимодействию с культурами других стран, и этот подход определяет стержневые внешнеполитические установки — курс на формирование многополярного мира, сочетающего многообразие цивилизаций, традиций, идентичностей с плодотворным и органичным взаимодействием на основе принципов равноправия, взаимного уважения и приверженности международному праву.

"Твердое отстаивание этих принципов выводит Россию на передний край борьбы с теми силами, которые ориентированы на глобальное доминирование, навязывание миру своих исключительных интересов. Особо явственно это проявляется сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Операцию, которая была, по сути, нам навязана как раз теми, кто на протяжении долгих лет высокомерно отказывался прислушиваться к нашим озабоченностям, касающимся жизненно важных интересов и безопасности нашей страны", — сказал Копыркин в ходе приема в честь Дня России.

Он заявил о попытках исключения России из системы международных отношений.
"Россия твердо противостоит и будет противостоять такой политике. Потенциал и роль России слишком важны для судеб мира, чтобы ее можно было просто-напросто "отменить". При этом мы опираемся на поддержку близких нам по духу, умеющих отстаивать свой суверенитет партнеров, которые сегодня здесь — на нашем приеме", — отметил посол.
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Он добавил, что особые отношения связывают Россию с братскими странами, с которыми она совсем недавно жила в едином государстве.
"Как и прежде, придаем большое значение развитию интеграционных связей, что сопряжено с линией российского руководства на формирование на общем для нас континенте большого евразийского партнерства", — сказал посол.
По словам Копыркина, ключевое значение в политике российского руководства имеет продолжение линии на всестороннюю модернизацию при неуклонном повышении социально-экономического благосостояния граждан и развитие национального потенциала.
"Важно, что стремление обеспечить передовые позиции в научно-технологической сфере гармонично сочетается с большим вниманием к сохранению культурной идентичности и духовных ценностей, лежащих в основе жизни и бытия россиян. Именно на это и были направлены принятые на референдуме в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации", — заявил Копыркин.
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