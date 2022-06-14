https://ria.ru/20220614/borba-1795099969.html

Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира"

Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира" - РИА Новости, 14.06.2022

Посол в Ереван рассказал о потенциале и роли России "для судеб мира"

Россия находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование, заявил в понедельник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T00:37

2022-06-14T00:37

2022-06-14T00:37

россия

армения

ереван

в мире

сергей копыркин

день россии

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ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Россия находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование, заявил в понедельник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.По его словам, культуру России в силу ее многонациональной природы отличает открытость и готовность к плодотворному взаимодействию с культурами других стран, и этот подход определяет стержневые внешнеполитические установки — курс на формирование многополярного мира, сочетающего многообразие цивилизаций, традиций, идентичностей с плодотворным и органичным взаимодействием на основе принципов равноправия, взаимного уважения и приверженности международному праву.Он заявил о попытках исключения России из системы международных отношений."Россия твердо противостоит и будет противостоять такой политике. Потенциал и роль России слишком важны для судеб мира, чтобы ее можно было просто-напросто "отменить". При этом мы опираемся на поддержку близких нам по духу, умеющих отстаивать свой суверенитет партнеров, которые сегодня здесь — на нашем приеме", — отметил посол.Он добавил, что особые отношения связывают Россию с братскими странами, с которыми она совсем недавно жила в едином государстве."Как и прежде, придаем большое значение развитию интеграционных связей, что сопряжено с линией российского руководства на формирование на общем для нас континенте большого евразийского партнерства", — сказал посол.По словам Копыркина, ключевое значение в политике российского руководства имеет продолжение линии на всестороннюю модернизацию при неуклонном повышении социально-экономического благосостояния граждан и развитие национального потенциала."Важно, что стремление обеспечить передовые позиции в научно-технологической сфере гармонично сочетается с большим вниманием к сохранению культурной идентичности и духовных ценностей, лежащих в основе жизни и бытия россиян. Именно на это и были направлены принятые на референдуме в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации", — заявил Копыркин.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20220612/serbiya-1794963778.html

россия

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ереван

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россия, армения, ереван, в мире, сергей копыркин, день россии