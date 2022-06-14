https://ria.ru/20220614/blogery-1795185578.html

В Кремле не ответили на вопрос о регулировании блогерской деятельности

В Кремле не ответили на вопрос о регулировании блогерской деятельности - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле не ответили на вопрос о регулировании блогерской деятельности

В Кремле нет готовой позиции по вопросу необходимости регулировать блогерскую деятельность в России, это вопрос очень сложный, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:20

2022-06-14T13:20

2022-06-14T13:20

россия

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр точенов

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Кремле нет готовой позиции по вопросу необходимости регулировать блогерскую деятельность в России, это вопрос очень сложный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, готовой позиции какой-то нет по этому вопросу. Дело в том, что это очень трудный вопрос. Здесь готовой позиции нет", - сказал Песков РИА Новости.Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов ранее заявил РИА Новости, что считает необходимым ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру.

https://ria.ru/20220614/blogerstvo-1795105128.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов, дмитрий песков