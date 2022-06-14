https://ria.ru/20220614/bezopasnost-1795221105.html

Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность в летних лагерях

Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность в летних лагерях - РИА Новости, 14.06.2022

Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность в летних лагерях

Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность детей в летних лагерях, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:18

2022-06-14T15:18

2022-06-14T15:18

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность детей в летних лагерях, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Московские пожарные и спасатели обеспечивают безопасность детей в летних лагерях. Перед сезоном места детского отдыха оборудовали системами автоматической противопожарной защиты – сигнал поступает сразу в подразделения пожарной охраны, укомплектовали первичными средствами пожаротушения, оснастили тревожными кнопками. Организован постоянный контроль соблюдения требований пожарной безопасности, отработан механизм оперативного реагирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что в каждом лагере круглосуточного пребывания дежурят экипажи добровольных пожарных. Пожарно-спасательный центр патрулирует прилегающие к лагерям территории."Проведены занятия с сотрудниками мест детского отдыха – отработаны действия по тушению пожаров и спасению. Весь сезон с персоналом и детьми будут проводиться занятия по пожарной безопасности, эвакуации, безопасному поведению на воде. В лагерях ТиНАО стартовали тематические мастер-классы, лекции, викторины и экскурсии для ребят", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220525/avtogorodok-1790555256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, тинао, москва, дети, безопасность