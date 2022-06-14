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В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех - РИА Новости, 14.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html
В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех
В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех - РИА Новости, 14.06.2022
В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех
Компания СберАвтоТех, разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера, проведет открытое тестирование собственных беспилотников в дни Петербургского... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:00
2022-06-14T12:20
наука
технологии
беспилотники
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Компания СберАвтоТех, разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера, проведет открытое тестирование собственных беспилотников в дни Петербургского международного экономического форума.Беспилотные автомобили российской разработки будут курсировать на территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге. В СберАвтоТех подчеркивают, что в соответствии с законодательством, во время открытого тестирования в салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля хода испытаний.При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс отображает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о необходимости пристегнуться, и уточняет, готов ли пассажир к старту.Открытое тестирование пройдет с 15 по 18 июня. В СберАвтоТех предлагают желающим принять участие в тестировании записаться на сайте компании.
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технологии, беспилотники
12:00 14.06.2022 (обновлено: 12:20 14.06.2022)
 

В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех

© СберАвтоТехБеспилотный автомобиль СберАвтоТех
Беспилотный автомобиль СберАвтоТех
© СберАвтоТех
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Компания СберАвтоТех, разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера, проведет открытое тестирование собственных беспилотников в дни Петербургского международного экономического форума.
Беспилотные автомобили российской разработки будут курсировать на территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге. В СберАвтоТех подчеркивают, что в соответствии с законодательством, во время открытого тестирования в салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля хода испытаний.
При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс отображает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о необходимости пристегнуться, и уточняет, готов ли пассажир к старту.
Открытое тестирование пройдет с 15 по 18 июня. В СберАвтоТех предлагают желающим принять участие в тестировании записаться на сайте компании.
Беспилотник SberAutoTech
15 апреля, 11:00Наука
В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров
 
НаукаТехнологииБеспилотники
 
 
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