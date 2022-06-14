https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html

В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех

В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех - РИА Новости, 14.06.2022

В Санкт-Петербурге появились беспилотные автомобили СберАвтоТех

Компания СберАвтоТех, разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера, проведет открытое тестирование собственных беспилотников в дни Петербургского... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:00

2022-06-14T12:00

2022-06-14T12:20

наука

технологии

беспилотники

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Компания СберАвтоТех, разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера, проведет открытое тестирование собственных беспилотников в дни Петербургского международного экономического форума.Беспилотные автомобили российской разработки будут курсировать на территории Крестовского острова в Санкт-Петербурге. В СберАвтоТех подчеркивают, что в соответствии с законодательством, во время открытого тестирования в салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля хода испытаний.При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью "планшета пассажира", установленного в салоне. На него передается вся информация о поездке. Интерфейс отображает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о необходимости пристегнуться, и уточняет, готов ли пассажир к старту.Открытое тестирование пройдет с 15 по 18 июня. В СберАвтоТех предлагают желающим принять участие в тестировании записаться на сайте компании.

https://ria.ru/20220415/dron-1783668010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, беспилотники