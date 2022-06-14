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Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе - РИА Новости, 14.06.2022
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе
Инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе, сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:23
2022-06-14T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
бердянск
ситуация в днр и лнр
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БЕРДЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе, сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ."Надо понимать, что на данный момент крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии", - сказал он российским и иностранным журналистам.
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украина
запорожская область
россия
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в мире, украина, запорожская область, россия, бердянск, ситуация в днр и лнр
11:23 14.06.2022
 
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе

Глава Бердянской ВГА Сауленко объявил, что городской порт восстановлен и готов к работе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости
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Краны в порту Бердянска. Архивное фото
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БЕРДЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе, сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.
"Надо понимать, что на данный момент крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии", - сказал он российским и иностранным журналистам.
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