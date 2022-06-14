https://ria.ru/20220614/berdyansk-1795144374.html
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе - РИА Новости, 14.06.2022
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе
Инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе, сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:23
2022-06-14T11:23
2022-06-14T11:23
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БЕРДЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Инфраструктура порта Бердянска восстановлена, гавань готова к работе, сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ."Надо понимать, что на данный момент крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии", - сказал он российским и иностранным журналистам.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794754350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, россия, бердянск, ситуация в днр и лнр
Глава Бердянска заявил о готовности городского порта к работе
Глава Бердянской ВГА Сауленко объявил, что городской порт восстановлен и готов к работе