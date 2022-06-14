https://ria.ru/20220614/bayden-1795310123.html

Байден сорвался на крик после слов о бездумных расходах

Байден сорвался на крик после слов о бездумных расходах - РИА Новости, 14.06.2022

Байден сорвался на крик после слов о бездумных расходах

Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций во время выступления в Филадельфии, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:05

2022-06-14T20:05

2022-06-14T22:37

сша

джо байден

в мире

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций во время выступления в Филадельфии, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах, выдвинутых Белым домом."Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!" — прокричал он в микрофон.Такие американские СМИ, как Daily Wire и Townhall, отметили повышенный тон главы Америки. На крик обратили внимание и в Национальном комитете республиканской партии."Не люблю, когда он говорит со мной с интонацией старика, кричащего: пошли вон с моей лужайки", — прокомментировал отрывок выступления пользователь Twitter."Он определенно меняет жизнь людей. Из-за его трат мы не можем оплатить свои счета", — добавил другой.Многие в Сети отметили сходство кричащего Байдена с карикатурным мультипликационным персонажем из сериала "Симпсоны" дедушкой Абрахом, который имел привычку повышать голос.Рекордная за многие десятилетия инфляция, ответственность за которую в Вашингтоне отрицают, разогнала в том числе цены на бензин. В минувшую субботу средняя стоимость топлива на автозаправках США обновила исторический максимум, преодолев психологический рубеж в пять долларов за один галлон. На фоне этой тенденции Байден на минувшей неделе признал, что его администрация едва ли сможет в краткосрочной перспективе переломить ситуацию, а значит, что в ближайшие месяцы цены продолжат расти.В минувшую пятницу министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. По итогам апреля показатель инфляции в годовом выражении равнялся 8,5%. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Из-за этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. Однако ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами , спровоцировав рекордный рост цен.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795298066.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, джо байден, в мире