https://ria.ru/20220614/bayden-1795218332.html

Байден в июле встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Байден в июле встретится с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.06.2022

Байден в июле встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем страны Муххамедом бен Сальманом, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:08

2022-06-14T15:08

2022-06-14T15:08

в мире

сша

джо байден

саудовская аравия

йемен

джамаль хашукджи

мухаммед бен сальман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53945f0425dd38fb336b8f4287f284b2.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем страны Муххамедом бен Сальманом, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Можно ожидать, что президент увидится с кронпринцем", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Он отметил, что США и Саудовская Аравия конструктивно работают, в числе прочего для разрешения кризиса вокруг Йемена, что является приоритетным для Байдена. Саудовский кронпринц, как заявил представитель Белого дома, играет ключевую роль в вопросе установления перемирия в Йемене.По словам чиновника, Байден при этом не перестанет поднимать в своих контактах с мировыми лидерами тему прав человека.В апреле издание Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц сообщало, что небывалого уровня достигла напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией. Издание указывало, что отношения между США и их ближневосточным партнером "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" в 2019 году на фоне скандала из-за убийства оппозиционного саудовского журналистам Джамаля Хашукджи. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.Эта динамика получила продолжение в 2022 году, в разгар украинского кризиса: Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, но королевство не отреагировало на этот запрос. По тем же данным, Мухаммед бен Сальман даже накричал на советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, когда тот поднял вопрос об убийстве Хашукджи, принц якобы заявил, что впредь не желает обсуждать эту тему.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795183166.html

https://ria.ru/20220603/rassledovanie-1792766556.html

сша

саудовская аравия

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, саудовская аравия, йемен, джамаль хашукджи, мухаммед бен сальман