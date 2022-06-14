Байден в июле встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Байден в июле совершит визит в Саудовскую Аравию и встретится с принцем бен Сальманом
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем страны Муххамедом бен Сальманом, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Можно ожидать, что президент увидится с кронпринцем", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что США и Саудовская Аравия конструктивно работают, в числе прочего для разрешения кризиса вокруг Йемена, что является приоритетным для Байдена. Саудовский кронпринц, как заявил представитель Белого дома, играет ключевую роль в вопросе установления перемирия в Йемене.
По словам чиновника, Байден при этом не перестанет поднимать в своих контактах с мировыми лидерами тему прав человека.
В апреле издание Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц сообщало, что небывалого уровня достигла напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией. Издание указывало, что отношения между США и их ближневосточным партнером "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" в 2019 году на фоне скандала из-за убийства оппозиционного саудовского журналистам Джамаля Хашукджи. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.
Эта динамика получила продолжение в 2022 году, в разгар украинского кризиса: Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, но королевство не отреагировало на этот запрос. По тем же данным, Мухаммед бен Сальман даже накричал на советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, когда тот поднял вопрос об убийстве Хашукджи, принц якобы заявил, что впредь не желает обсуждать эту тему.