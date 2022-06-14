Рейтинг@Mail.ru
США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/banki-1795260261.html
США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 14.06.2022
США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками
Американский Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить связанные с энергетикой сделки с подсанкционными российскими банками, следует из... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:20
2022-06-14T18:14
экономика
россия
совкомбанк
сбербанк россии
втб
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
открытие (банк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Американский Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить связанные с энергетикой сделки с подсанкционными российскими банками, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.В списке банков, которым разрешаются такие операции, числятся ВЭБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк. Они смогут проводить транзакции по энергоносителям до 5 декабря."Для целей этой генлицензии термин "относящийся к энергоносителям" означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть", — говорится в документе.Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".Срок предыдущей генлицензии истекал 24 июня. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе объявили о постепенном введении эмбарго на нефть.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было, приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для западных стран санкции уже обернулись экономическими проблемами, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220614/operatsii-1795103005.html
https://ria.ru/20220614/swift-1795100143.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, открытие (банк), вэб.рф (вэб), министерство финансов сша, сша, в мире
17:20 14.06.2022 (обновлено: 18:14 14.06.2022)
 
США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками

Минфин США разрешил до 5 декабря проводить сделки по энергоносителям с российскими банками

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Американский Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить связанные с энергетикой сделки с подсанкционными российскими банками, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
В списке банков, которым разрешаются такие операции, числятся ВЭБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк. Они смогут проводить транзакции по энергоносителям до 5 декабря.
"Для целей этой генлицензии термин "относящийся к энергоносителям" означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть", — говорится в документе.
Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".
Срок предыдущей генлицензии истекал 24 июня.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
02:13
СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе объявили о постепенном введении эмбарго на нефть.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было, приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для западных стран санкции уже обернулись экономическими проблемами, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
00:39
Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT
 
ЭкономикаРоссияСовкомбанкСбербанк РоссииВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-банкОткрытие (банк)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Министерство финансов СШАСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала