https://ria.ru/20220614/banki-1795260261.html

США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками

США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 14.06.2022

США продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками

Американский Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить связанные с энергетикой сделки с подсанкционными российскими банками, следует из... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:20

2022-06-14T17:20

2022-06-14T18:14

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Американский Минфин продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить связанные с энергетикой сделки с подсанкционными российскими банками, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.В списке банков, которым разрешаются такие операции, числятся ВЭБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк. Они смогут проводить транзакции по энергоносителям до 5 декабря."Для целей этой генлицензии термин "относящийся к энергоносителям" означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть", — говорится в документе.Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, а также "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".Срок предыдущей генлицензии истекал 24 июня. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе объявили о постепенном введении эмбарго на нефть.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было, приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для западных стран санкции уже обернулись экономическими проблемами, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220614/operatsii-1795103005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, открытие (банк), вэб.рф (вэб), министерство финансов сша, сша, в мире