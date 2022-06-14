https://ria.ru/20220614/azovtsy-1795104855.html

Мариуполец рассказал, как азовцы стреляли по людям, не давая тушить дом

Мариуполец рассказал, как азовцы стреляли по людям, не давая тушить дом - РИА Новости, 14.06.2022

Мариуполец рассказал, как азовцы стреляли по людям, не давая тушить дом

Житель Мариуполя Игорь Кирпота рассказал следователям, как националисты стреляли по нему и его соседям, не давая тушить дом, а российские военные помогли... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:20

2022-06-14T03:20

2022-06-14T05:31

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

мариуполь

батальон "азов"

специальная военная операция на украине

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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 14 июн — РИА Новости. Житель Мариуполя Игорь Кирпота рассказал следователям, как националисты стреляли по нему и его соседям, не давая тушить дом, а российские военные помогли эвакуироваться в Новоазовск.Сейчас он живет у дочери в ЛНР в городе Суходольск, где его опросили сотрудники Следственного комитета России."Все началось со 2 марта. Все соседи, когда начались сильные обстрелы, перешли в подвал. У нас в подвале было где-то 32 человека", — рассказал Кирпота.По словам мужчины, он и его соседи прожили в подвале весь март. За это время из их дома погибли четыре человека, их временно похоронили во дворе: "Две бабушки, жена моего друга и еще одна женщина".Недалеко от их дома, в школе №61, находилась база националистов из полка "Азов" — по словам Кирпоты, она отличалась "фашистским крестом" на дверях.Мариуполец добавил, что националисты не давали мирным жителям тушить пожары в домах, которые возникали из-за обстрелов."Стреляли по ногам из автоматов, пулеметов", — свидетельствует он.Кирпота также отметил, что российские военные проявили готовность помочь мирным жителям.Несколько кварталов пришлось пройти пешком. Там Кирпота переночевал у знакомых, а утром военные вывезли его вместе с другими людьми на автобусах в соседний Новоазовск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794993303.html

россия

луганская народная республика

мариуполь

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россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), в мире, мариуполь, батальон "азов"