https://ria.ru/20220614/azovstal-1795110840.html

Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали"

Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали" - РИА Новости, 14.06.2022

Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали"

Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь", где недавно укрывались украинские военные и националисты из полка "Азов". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:09

2022-06-14T07:09

2022-06-14T10:21

специальная военная операция на украине

батальон "азов"

в мире

денис пушилин

россия

владимир зеленский

донецкая народная республика

украина

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 14 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь", где недавно укрывались украинские военные и националисты из полка "Азов".Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории комбината. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости 6 июня, что на "Азовстали" задержали боевиков, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.Корреспондент РИА Новости вместе с группой зарубежных журналистов прошел по подземельям огромного завода, откуда боевики вели прямые трансляции. Пришлось пробираться сквозь бетонные остовы полуразрушенных зданий.Судя по обстановке в подземелье, у боевиков еще оставалась еда. В бункере, спуск в который идет через гермодвери, вперемешку с мясными консервами лежат украинская форма и американские медицинские изделия.Для сна у них были оборудованы трехэтажные нары из сырых досок. Вместо матрацев использовали пенополистирол, укрывались грязными спальниками и одеялами.На одной из стен надпись обвиняет Владимира Зеленского в предательства: "Зеля — зрадник", на другой — фотографии погибших "азовцев". Позывной последнего в этом ряду — "Сатана".

https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795106097.html

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донецкая народная республика

украина

мариуполь

азовсталь

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Развалины "Азовстали". Съемки с дрона Корреспондент РИА Новости снял с дрона развалины "Азовстали" 2022-06-14T07:09 true PT2M43S

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батальон "азов", в мире, денис пушилин, россия, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, мариуполь, азовсталь