https://ria.ru/20220614/azovstal-1795110840.html
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали"
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали" - РИА Новости, 14.06.2022
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали"
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь", где недавно укрывались украинские военные и националисты из полка "Азов". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:09
2022-06-14T07:09
2022-06-14T10:21
специальная военная операция на украине
батальон "азов"
в мире
денис пушилин
россия
владимир зеленский
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795116497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6be849363aa4b874485359fce60f4a30.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 14 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь", где недавно укрывались украинские военные и националисты из полка "Азов".Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории комбината. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости 6 июня, что на "Азовстали" задержали боевиков, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.Корреспондент РИА Новости вместе с группой зарубежных журналистов прошел по подземельям огромного завода, откуда боевики вели прямые трансляции. Пришлось пробираться сквозь бетонные остовы полуразрушенных зданий.Судя по обстановке в подземелье, у боевиков еще оставалась еда. В бункере, спуск в который идет через гермодвери, вперемешку с мясными консервами лежат украинская форма и американские медицинские изделия.Для сна у них были оборудованы трехэтажные нары из сырых досок. Вместо матрацев использовали пенополистирол, укрывались грязными спальниками и одеялами.На одной из стен надпись обвиняет Владимира Зеленского в предательства: "Зеля — зрадник", на другой — фотографии погибших "азовцев". Позывной последнего в этом ряду — "Сатана".
https://ria.ru/20220614/osvobozhdenie-1795106097.html
россия
донецкая народная республика
украина
мариуполь
азовсталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795116497_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0750e05ea1f3de2267b499f69f626338.jpg
Развалины "Азовстали". Съемки с дрона
Корреспондент РИА Новости снял с дрона развалины "Азовстали"
2022-06-14T07:09
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батальон "азов", в мире, денис пушилин, россия, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина, мариуполь, азовсталь
07:09 14.06.2022 (обновлено: 10:21 14.06.2022)
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах "Азовстали"
Корреспондент РИА Новости побывал в катакомбах мариупольского завода "Азовсталь"