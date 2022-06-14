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ВС России готовы эвакуировать мирных жителей с "Азота"
ВС России готовы эвакуировать мирных жителей с "Азота" - РИА Новости, 14.06.2022
ВС России готовы эвакуировать мирных жителей с "Азота"
Военнослужащие России и ЛНР готовы в среду провести операцию по эвакуации мирных жителей, удерживаемых на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил начальник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:26
2022-06-14T14:26
2022-06-14T14:37
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие России и ЛНР готовы в среду провести операцию по эвакуации мирных жителей, удерживаемых на заводе "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08.00 (мск) до 20.00 (мск) 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)",- сказал онГенерал предложил боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате "Азот", с 08.00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также "прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие".
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, россия, луганская народная республика, сватово
14:26 14.06.2022 (обновлено: 14:37 14.06.2022)
ВС России готовы эвакуировать мирных жителей с "Азота"
Мизинцев: ВС России готовы в среду эвакуировать мирных жителей с "Азота"