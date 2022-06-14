https://ria.ru/20220614/avtozapravka-1795242749.html

"Роснефть" открыла в Петербурге автозаправочный комплекс нового формата

"Роснефть" открыла в Петербурге автозаправочный комплекс нового формата - РИА Новости, 14.06.2022

"Роснефть" открыла в Петербурге автозаправочный комплекс нового формата

Компания "Роснефть" открыла первый в Санкт-Петербурге автозаправочный комплекс нового формата "Зерно", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:26

2022-06-14T16:26

2022-06-14T16:26

роснефть

санкт-петербург

технологии

новости компаний - экономика

россия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Компания "Роснефть" открыла первый в Санкт-Петербурге автозаправочный комплекс нового формата "Зерно", сообщила пресс-служба компании.Комплекс расположен вблизи Лахта-центра и отличается от остальных заправочных станций принципиально новыми видами сервисов для клиентов. В новой концепции АЗС главный акцент сделан на технологичность, экологичность и комфорт. Территория и основное помещение комплекса поделены на функциональные зоны, что повысило скорость и удобство обслуживания клиентов. Для жителей мегаполиса, которые ценят время и комфорт, "Роснефть" оборудовала часть основного зала АЗК под многофункциональный офис с возможностями печати и копирования документов, устройствами для подзарядки гаджетов и беспроводным интернетом.Кроме того, клиенты могут заказать кофе. Гости также могут приобрести горячие блюда, выпечку, хот-доги, сэндвичи, закуски, десерты и напитки в мобильном фудтраке на территории АЗК.Новый заправочный комплекс включает в себя весь набор цифровых сервисов для дистанционной заправки автомобиля или заказа еды навынос.Новая розничная экосистема "Роснефти" расположена на популярном автомобильном туристическом направлении вдоль Финского залива. Комплекс обладает увеличенной пропускной способностью. Для клиентов доступен высококачественный автомобильный бензин, а также дизельное топливо. Все нефтепродукты проходят многоступенчатый контроль качества "Роснефти". На территории АЗК установлена станция для быстрой зарядки электромобилей мощностью 98 кВт."Роснефть" располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России. География розничного бизнеса Компании охватывает большинство российских регионов."РН-Северо-Запад" - сбытовое предприятие НК "Роснефть" на топливном рынке Санкт-Петербурга, Архангельска, Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской областей. Розничная сеть "Роснефть" в Северо-Западном регионе насчитывает более 200 АЗС/АЗК.

https://ria.ru/20220516/rosneft-1788850600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

роснефть, санкт-петербург, технологии, новости компаний - экономика, россия