https://ria.ru/20220614/avianosets-1795104322.html

Авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет из дока осенью, сообщил глава ОСК

Авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет из дока осенью, сообщил глава ОСК - РИА Новости, 14.06.2022

Авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет из дока осенью, сообщил глава ОСК

Ремонтные и модернизационные работы в доке единственного в Военно-морском флоте РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" продлятся три месяца, до сентября, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:08

2022-06-14T03:08

2022-06-14T03:08

безопасность

мурманск

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

россия

москва

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

армия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ремонтные и модернизационные работы в доке единственного в Военно-морском флоте РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" продлятся три месяца, до сентября, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.В сентябре прошлого года Рахманов сообщил агентству, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. Затем было установлено, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ.Ранее с авианесущим крейсером произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы."Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220613/ucheniya-1795043458.html

https://ria.ru/20220606/sudostroiteli-1793607633.html

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безопасность, мурманск, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, россия, москва, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", армия