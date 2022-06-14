Авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет из дока осенью, сообщил глава ОСК
Глава ОСК Рахманов: единственный авианосец ВМФ "Адмирал Кузнецов" выйдет из дока осенью
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ремонтные и модернизационные работы в доке единственного в Военно-морском флоте РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" продлятся три месяца, до сентября, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца, до сентября. Затем работы продолжатся у стенки завода", — сказал Рахманов.
В сентябре прошлого года Рахманов сообщил агентству, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. Затем было установлено, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ.
Ранее с авианесущим крейсером произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.