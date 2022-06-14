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Министр энергетики Алжира обсудил с послом России усиление сотрудничества - РИА Новости, 14.06.2022
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Министр энергетики Алжира обсудил с послом России усиление сотрудничества
Министр энергетики Алжира обсудил с послом России усиление сотрудничества - РИА Новости, 14.06.2022
Министр энергетики Алжира обсудил с послом России усиление сотрудничества
Министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб обсудил с послом РФ Игорем Беляевым состояние двусторонних отношений стран, стороны считают важным усилить обмен... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:49
2022-06-14T19:56
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КАИР, 14 июн – РИА Новости. Министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб обсудил с послом РФ Игорем Беляевым состояние двусторонних отношений стран, стороны считают важным усилить обмен опытом, говорится в заявлении минэнерго арабской страны.Аркаб и Беляев, завершающий дипломатическую миссию в стране, обсудили состояние сотрудничества Алжира и Москвы в сфере энергетики и перспективы его развития."Стороны призвали усилить экономические консультации и обмен опытом для подготовки условий, необходимых для интенсификации сотрудничества", - говорится в полученном РИА Новости заявлении алжирского ведомства.Также Аркаб и Беляев приветствовали диалог между членами ОПЕК и странами, не состоящими в организации, с целью стабилизации рынков в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также консультации между странами в рамках Форума экспортеров газа (GECF).Беляев рассказывал в интервью РИА Новости в феврале, что к алжирским недрам проявляют интерес несколько российских нефтегазовых компаний, которые пока находятся на этапе изучения первичных данных, предоставленных компанией Sonatrach. На данный момент из российских добывающих компаний в Алжире в настоящее время реализует совместный проект с алжирской стороной только Gazprom EP International B.V.
https://ria.ru/20220510/alzhir-1787771581.html
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цены на нефть, алжир (провинция), москва, опек
19:49 14.06.2022 (обновлено: 19:56 14.06.2022)
 
Министр энергетики Алжира обсудил с послом России усиление сотрудничества

Министр энергетики Алжира Аркаб обсудил с послом России усиление сотрудничества

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Первенцев
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КАИР, 14 июн – РИА Новости. Министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб обсудил с послом РФ Игорем Беляевым состояние двусторонних отношений стран, стороны считают важным усилить обмен опытом, говорится в заявлении минэнерго арабской страны.
Аркаб и Беляев, завершающий дипломатическую миссию в стране, обсудили состояние сотрудничества Алжира и Москвы в сфере энергетики и перспективы его развития.
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"Стороны призвали усилить экономические консультации и обмен опытом для подготовки условий, необходимых для интенсификации сотрудничества", - говорится в полученном РИА Новости заявлении алжирского ведомства.
Также Аркаб и Беляев приветствовали диалог между членами ОПЕК и странами, не состоящими в организации, с целью стабилизации рынков в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также консультации между странами в рамках Форума экспортеров газа (GECF).
Беляев рассказывал в интервью РИА Новости в феврале, что к алжирским недрам проявляют интерес несколько российских нефтегазовых компаний, которые пока находятся на этапе изучения первичных данных, предоставленных компанией Sonatrach. На данный момент из российских добывающих компаний в Алжире в настоящее время реализует совместный проект с алжирской стороной только Gazprom EP International B.V.
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