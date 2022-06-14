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Археологов озадачило массовое захоронение лягушек возле Кембриджа - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220614/archaeology-1795187589.html
Археологов озадачило массовое захоронение лягушек возле Кембриджа
Археологов озадачило массовое захоронение лягушек возле Кембриджа - РИА Новости, 14.06.2022
Археологов озадачило массовое захоронение лягушек возле Кембриджа
Археологи озадачены массовым захоронением лягушек возле Кембриджа. Они обнаружили более 8 000 костей этих земноводных недалеко от места, где в средний и поздний РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:55
2022-06-14T17:35
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Археологи озадачены массовым захоронением лягушек возле Кембриджа. Они обнаружили более 8 000 костей этих земноводных недалеко от места, где в средний и поздний железный век (400 год до на эры — 43 год нашей эры) находилось поселение. Об этом пишет The Guardian. Все останки были извлечены из одной ямы, что тоже редкость, добавила она. В основном они принадлежат обыкновенным жабам и лягушкам. В некоторых древних цивилизациях эти животные символизировали плодородие. Например, в Египте, Месопотамии, Греции и Риме. Однако из-за давности события ему сложно найти объяснение. Вряд ли этих лягушек съели — на костях нет следов порезов или огня. Неподалеку было найдено обугленное зерно. А значит, местные обрабатывали культуры, которые едят жуки и тля. А ими питаются лягушки. Так что, возможно, земноводных в эти места привлекло обилие пищи. Еще одна версия — "доисторическая лягушачья трагедия". Весной эти животные перемещаются в поисках подходящих мест в больших количествах. Они могли упасть в канаву и оказаться в ловушке. Другая гипотеза — земноводные стали жертвами экстремально суровой зимы, ведь сильный холод может убить лягушек, находящихся в спячке. Могли они пострадать и от болезни.
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новости культуры, археология, кембридж
16:55 14.06.2022 (обновлено: 17:35 14.06.2022)
 
Археологов озадачило массовое захоронение лягушек возле Кембриджа

Археологи обнаружили восемь тысяч костей лягушек возле Кембриджа

CC0 / betexion / Речная лягушка
Речная лягушка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC0 / betexion /
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Археологи озадачены массовым захоронением лягушек возле Кембриджа. Они обнаружили более 8 000 костей этих земноводных недалеко от места, где в средний и поздний железный век (400 год до на эры — 43 год нашей эры) находилось поселение. Об этом пишет The Guardian.

"Обычно мы так много лягушек на раскопках в Лондоне на находим", — говорит археолог и зоолог Вики Эвенс.

Все останки были извлечены из одной ямы, что тоже редкость, добавила она. В основном они принадлежат обыкновенным жабам и лягушкам.
В некоторых древних цивилизациях эти животные символизировали плодородие. Например, в Египте, Месопотамии, Греции и Риме. Однако из-за давности события ему сложно найти объяснение.
Вряд ли этих лягушек съели — на костях нет следов порезов или огня.
Неподалеку было найдено обугленное зерно. А значит, местные обрабатывали культуры, которые едят жуки и тля. А ими питаются лягушки. Так что, возможно, земноводных в эти места привлекло обилие пищи.
Еще одна версия — "доисторическая лягушачья трагедия". Весной эти животные перемещаются в поисках подходящих мест в больших количествах. Они могли упасть в канаву и оказаться в ловушке.
Другая гипотеза — земноводные стали жертвами экстремально суровой зимы, ведь сильный холод может убить лягушек, находящихся в спячке. Могли они пострадать и от болезни.
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