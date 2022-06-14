https://ria.ru/20220614/afganistan-1795256544.html
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану - РИА Новости, 14.06.2022
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану
Президент РФ Владимир Путин принципиально одобрил, в случае необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:08
2022-06-14T17:08
2022-06-14T18:10
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россия
афганистан
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принципиально одобрил, в случае необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации", - сказал Кабулов в эфире "Первого канала".По его словам, экономическая ситуация в Афганистане серьезная и "она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные"."По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем - увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным", - добавил Кабулов.
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в мире, экономика, россия, афганистан, владимир путин
17:08 14.06.2022 (обновлено: 18:10 14.06.2022)
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану
МИД России сообщил, что Путин одобрил выделение зерна Афганистану в случае необходимости
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принципиально одобрил, в случае необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане
доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России
. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации", - сказал Кабулов в эфире "Первого канала".
По его словам, экономическая ситуация в Афганистане серьезная и "она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные".
"По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем - увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным", - добавил Кабулов.