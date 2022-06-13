https://ria.ru/20220613/zemlyane-1795012396.html

Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП

Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022

Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП

Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошёл их концерт, в аэропорт, все живы и здоровы, сообщил РИА Новости вокалист... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:30

2022-06-13T12:30

2022-06-13T12:30

культура

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

группа "земляне"

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошёл их концерт, в аэропорт, все живы и здоровы, сообщил РИА Новости вокалист "Землян" Андрей Храмов.Он пояснил, что их автобус пересёк трассу, но двигающаяся в их сторону фура успела затормозить."Нас могли просто пополам перерезать. Автобус оказался одной половиной в обрыве, поле там такое, а вторая половина на дороге. Вовремя приехали пожарные, МЧС, вытащили нас", - добавил он.На данный момент музыканты на том же автобусе продолжают двигаться в аэропорт.

https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794912268.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа "земляне", херсон, херсонская область