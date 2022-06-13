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Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220613/zemlyane-1795012396.html
Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП
Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022
Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП
Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошёл их концерт, в аэропорт, все живы и здоровы, сообщил РИА Новости вокалист... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:30
2022-06-13T12:30
культура
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
группа "земляне"
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошёл их концерт, в аэропорт, все живы и здоровы, сообщил РИА Новости вокалист "Землян" Андрей Храмов.Он пояснил, что их автобус пересёк трассу, но двигающаяся в их сторону фура успела затормозить."Нас могли просто пополам перерезать. Автобус оказался одной половиной в обрыве, поле там такое, а вторая половина на дороге. Вовремя приехали пожарные, МЧС, вытащили нас", - добавил он.На данный момент музыканты на том же автобусе продолжают двигаться в аэропорт.
https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794912268.html
херсон
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа "земляне", херсон, херсонская область
12:30 13.06.2022
 
Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП

Вокалист Храмов: автобус с группой "Земляне" попал в ДТП после концерта в Херсоне

© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"Группа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Пресс-служба группы "Земляне"
Группа "Земляне". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автобус с группой "Земляне" попал в ДТП на пути из Херсона, где накануне прошёл их концерт, в аэропорт, все живы и здоровы, сообщил РИА Новости вокалист "Землян" Андрей Храмов.
"Да, мы все живы, слава богу здоровы. Ехали после концерта в аэропорт, попали в ДТП. Водитель либо не справился с управлением, либо заснул, либо что-то случилось там, не знаю, я почти в хвосте сидел", - сказал Храмов.
Он пояснил, что их автобус пересёк трассу, но двигающаяся в их сторону фура успела затормозить.
"Нас могли просто пополам перерезать. Автобус оказался одной половиной в обрыве, поле там такое, а вторая половина на дороге. Вовремя приехали пожарные, МЧС, вытащили нас", - добавил он.
На данный момент музыканты на том же автобусе продолжают двигаться в аэропорт.
Херсон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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КультураПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Группа "Земляне"ХерсонХерсонская область
 
 
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