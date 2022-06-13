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В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil - РИА Новости, 13.06.2022
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В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil
В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil - РИА Новости, 13.06.2022
В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil
Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:25
2022-06-13T17:26
экономика
россия
финляндия
ссср
лукойл
shell
аи-95
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.На обновленной АЗС убрали фирменную ракушку Shell и заменили ее красным логотипом Teboil. Вместо усовершенствованного топлива V-Power, принадлежащего британско-нидерландской компании, на заправке нового бренда теперь можно залить Аи-95+, Аи-98+ и ДТ+.Неделю назад "Лукойл" сообщал, что будет развивать сеть автозаправочных станций в России под новым топливным брендом Teboil и уже приступил к поэтапному ребрендингу заправок. Также компания отмечала, что для новых АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались ещё в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований высококачественной продукции бренда.
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экономика, россия, финляндия, ссср, лукойл, shell, аи-95, аи-98, санкции в отношении россии
17:25 13.06.2022 (обновлено: 17:26 13.06.2022)
 
В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil

В Москве вместо АЗС Shell начали появляться первые заправки "Лукойла" под брендом Teboil

© Fotolia / Studio MikeЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Fotolia / Studio Mike
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.
На обновленной АЗС убрали фирменную ракушку Shell и заменили ее красным логотипом Teboil. Вместо усовершенствованного топлива V-Power, принадлежащего британско-нидерландской компании, на заправке нового бренда теперь можно залить Аи-95+, Аи-98+ и ДТ+.
Неделю назад "Лукойл" сообщал, что будет развивать сеть автозаправочных станций в России под новым топливным брендом Teboil и уже приступил к поэтапному ребрендингу заправок. Также компания отмечала, что для новых АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".
Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались ещё в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований высококачественной продукции бренда.
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ЭкономикаРоссияФинляндияСССРЛУКОЙЛShellАИ-95АИ-98Санкции в отношении России
 
 
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