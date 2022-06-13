https://ria.ru/20220613/zapravki-1795055571.html

В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil

В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil - РИА Новости, 13.06.2022

В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil

Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:25

2022-06-13T17:25

2022-06-13T17:26

экономика

россия

финляндия

ссср

лукойл

shell

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заправки, купленные "Лукойлом" у компании Shell, уже начали появляться в Москве под финским брендом Teboil, обновленная АЗС была замечена на Рязанском проспекте, передает корреспондент РИА Новости.На обновленной АЗС убрали фирменную ракушку Shell и заменили ее красным логотипом Teboil. Вместо усовершенствованного топлива V-Power, принадлежащего британско-нидерландской компании, на заправке нового бренда теперь можно залить Аи-95+, Аи-98+ и ДТ+.Неделю назад "Лукойл" сообщал, что будет развивать сеть автозаправочных станций в России под новым топливным брендом Teboil и уже приступил к поэтапному ребрендингу заправок. Также компания отмечала, что для новых АЗС будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались ещё в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований высококачественной продукции бренда.

https://ria.ru/20220611/toplivo-1794801156.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, финляндия, ссср, лукойл, shell, аи-95, аи-98, санкции в отношении россии