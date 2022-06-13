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Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня - РИА Новости, 13.06.2022
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Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня - РИА Новости, 13.06.2022
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:08
2022-06-13T17:08
экономика
япония
харухико курода
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар.Это самый низкий курс японской национальной валюты с октября 1998 года.Глава Банка Японии, который выполняет функции Центробанка страны, Харухико Курода заявил, что "продолжающееся резкое падение иены усиливает неопределенность, затрудняет планирование предприятий, является минусом для экономики и нежелательно".Во второй половине дня курс выровнялся до уровня 134,6 иен за доллар.В 1998 году в Японии разразился финансовый кризис, когда разорение и "плохие долги" обрушились на банки страны. В августе 1998 года, несмотря на валютные вливания, курс иены опустился до 147 иен за доллар. Однако затем из-за опасений рынка относительно американской экономики и на фоне экономического кризиса в России, курс иены осенью того года смог укрепиться до 110 иен за доллар.
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экономика, япония, харухико курода
17:08 13.06.2022
 
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня

Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за последние 24 года

CC0 / Maccabee / Йены
Йены - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
CC0 / Maccabee /
Йены
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар.
Это самый низкий курс японской национальной валюты с октября 1998 года.
Иены - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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В Японии удивились тому, что иена оказалась слабее рубля
Глава Банка Японии, который выполняет функции Центробанка страны, Харухико Курода заявил, что "продолжающееся резкое падение иены усиливает неопределенность, затрудняет планирование предприятий, является минусом для экономики и нежелательно".
Во второй половине дня курс выровнялся до уровня 134,6 иен за доллар.
В 1998 году в Японии разразился финансовый кризис, когда разорение и "плохие долги" обрушились на банки страны. В августе 1998 года, несмотря на валютные вливания, курс иены опустился до 147 иен за доллар. Однако затем из-за опасений рынка относительно американской экономики и на фоне экономического кризиса в России, курс иены осенью того года смог укрепиться до 110 иен за доллар.
 
ЭкономикаЯпонияХарухико Курода
 
 
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