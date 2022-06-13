https://ria.ru/20220613/yena-1795053324.html

Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня

Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня - РИА Новости, 13.06.2022

Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня

Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:08

2022-06-13T17:08

2022-06-13T17:08

экономика

япония

харухико курода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/83/1524378345_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_c77ac91b26b8367897e27c14b4d4d6b1.jpg

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар.Это самый низкий курс японской национальной валюты с октября 1998 года.Глава Банка Японии, который выполняет функции Центробанка страны, Харухико Курода заявил, что "продолжающееся резкое падение иены усиливает неопределенность, затрудняет планирование предприятий, является минусом для экономики и нежелательно".Во второй половине дня курс выровнялся до уровня 134,6 иен за доллар.В 1998 году в Японии разразился финансовый кризис, когда разорение и "плохие долги" обрушились на банки страны. В августе 1998 года, несмотря на валютные вливания, курс иены опустился до 147 иен за доллар. Однако затем из-за опасений рынка относительно американской экономики и на фоне экономического кризиса в России, курс иены осенью того года смог укрепиться до 110 иен за доллар.

https://ria.ru/20220423/iena-1785040376.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, япония, харухико курода