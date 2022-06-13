https://ria.ru/20220613/yena-1795053324.html
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня - РИА Новости, 13.06.2022
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:08
2022-06-13T17:08
2022-06-13T17:08
экономика
япония
харухико курода
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, ее курс к доллару в моменте составлял на торгах в понедельник 135,2 иены за доллар.Это самый низкий курс японской национальной валюты с октября 1998 года.Глава Банка Японии, который выполняет функции Центробанка страны, Харухико Курода заявил, что "продолжающееся резкое падение иены усиливает неопределенность, затрудняет планирование предприятий, является минусом для экономики и нежелательно".Во второй половине дня курс выровнялся до уровня 134,6 иен за доллар.В 1998 году в Японии разразился финансовый кризис, когда разорение и "плохие долги" обрушились на банки страны. В августе 1998 года, несмотря на валютные вливания, курс иены опустился до 147 иен за доллар. Однако затем из-за опасений рынка относительно американской экономики и на фоне экономического кризиса в России, курс иены осенью того года смог укрепиться до 110 иен за доллар.
https://ria.ru/20220423/iena-1785040376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, харухико курода
Японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня
Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за последние 24 года