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Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра - РИА Новости, 13.06.2022
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Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра
Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра - РИА Новости, 13.06.2022
Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра
Политически мотивированные торговые ограничения со стороны некоторых членов Всемирной торговой организации, продвигающих собственную политическую повестку в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:34
2022-06-13T20:34
экономика
цены на нефть
ильич (илья прусикин)
россия
женева (город)
всемирная торговая организация (вто)
мтс
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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Политически мотивированные торговые ограничения со стороны некоторых членов Всемирной торговой организации, продвигающих собственную политическую повестку в рамках ВТО, представляют настоящую угрозу для организации, заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе тематической сессии в рамках 12-й министерской конференции ВТО.Конференция проходит в эти дни в Женеве, Ильичев возглавляет российскую делегацию."С точки зрения России, односторонний подход, изощренные формы протекционизма и фрагментация на торговые блоки являются основными проблемами, с которыми сегодня столкнулась МТС (многосторонняя торговая система). С ними нельзя смириться как с "новой нормой". Ответ на эти вызовы должен вырабатываться в рамках реформы ВТО и не должен вести к разрушению всей системы", - передал слова Ильичева один из участников сессии.Замминистра выразил разочарование в связи с тем, что некоторые члены организации предпочитают продвигать собственную политическую повестку вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах мандата ВТО."В действительности именно их односторонние политически мотивированные торговые ограничения представляют настоящую угрозу для ВТО", - сказал Ильичев.Он также обозначил подходы, с которыми столкнулась Россия, со стороны "гордых поборников" либерализации и многосторонности"."Односторонние неправомерные санкции с 2014 года. Незаконные методы расчета демпинговой маржи. Апелляции выигранных Россией споров в пустоту. Односторонние тарифы, налагаемые как заблагорассудится на одного или группу членов ВТО. Новая волна политически мотивированных торговых ограничений в текущем году. Разделение участников на группы, в зависимости от политических предпочтений. Угрозы массовой дискриминации тех, кто думает иначе", - отметил замминистра.По его словам, все эти меры уже вызвали серьезные сбои в глобальных цепочках поставок, привели к росту цен на товары, включая продукты питания. Одновременно Ильичев подчеркнул, что побочный эффект от односторонних ограничительных мер ударит и по невовлеченным экономикам.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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экономика, цены на нефть, ильич (илья прусикин), россия, женева (город), всемирная торговая организация (вто), мтс
20:34 13.06.2022
 
Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра

Ильичев: политически мотивированные торговые ограничения угрожают ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Политически мотивированные торговые ограничения со стороны некоторых членов Всемирной торговой организации, продвигающих собственную политическую повестку в рамках ВТО, представляют настоящую угрозу для организации, заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе тематической сессии в рамках 12-й министерской конференции ВТО.
Конференция проходит в эти дни в Женеве, Ильичев возглавляет российскую делегацию.
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"С точки зрения России, односторонний подход, изощренные формы протекционизма и фрагментация на торговые блоки являются основными проблемами, с которыми сегодня столкнулась МТС (многосторонняя торговая система). С ними нельзя смириться как с "новой нормой". Ответ на эти вызовы должен вырабатываться в рамках реформы ВТО и не должен вести к разрушению всей системы", - передал слова Ильичева один из участников сессии.
Замминистра выразил разочарование в связи с тем, что некоторые члены организации предпочитают продвигать собственную политическую повестку вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах мандата ВТО.
"В действительности именно их односторонние политически мотивированные торговые ограничения представляют настоящую угрозу для ВТО", - сказал Ильичев.
Он также обозначил подходы, с которыми столкнулась Россия, со стороны "гордых поборников" либерализации и многосторонности".
"Односторонние неправомерные санкции с 2014 года. Незаконные методы расчета демпинговой маржи. Апелляции выигранных Россией споров в пустоту. Односторонние тарифы, налагаемые как заблагорассудится на одного или группу членов ВТО. Новая волна политически мотивированных торговых ограничений в текущем году. Разделение участников на группы, в зависимости от политических предпочтений. Угрозы массовой дискриминации тех, кто думает иначе", - отметил замминистра.
По его словам, все эти меры уже вызвали серьезные сбои в глобальных цепочках поставок, привели к росту цен на товары, включая продукты питания. Одновременно Ильичев подчеркнул, что побочный эффект от односторонних ограничительных мер ударит и по невовлеченным экономикам.
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ЭкономикаЦены на нефтьИльич (Илья Прусикин)РоссияЖенева (город)Всемирная торговая организация (ВТО)МТС
 
 
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