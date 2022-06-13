https://ria.ru/20220613/vto-1795079242.html

Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра

Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра - РИА Новости, 13.06.2022

Политические торговые ограничения угрожают ВТО, заявил замминистра

Политически мотивированные торговые ограничения со стороны некоторых членов Всемирной торговой организации, продвигающих собственную политическую повестку в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:34

2022-06-13T20:34

2022-06-13T20:34

экономика

цены на нефть

ильич (илья прусикин)

россия

женева (город)

всемирная торговая организация (вто)

мтс

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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Политически мотивированные торговые ограничения со стороны некоторых членов Всемирной торговой организации, продвигающих собственную политическую повестку в рамках ВТО, представляют настоящую угрозу для организации, заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе тематической сессии в рамках 12-й министерской конференции ВТО.Конференция проходит в эти дни в Женеве, Ильичев возглавляет российскую делегацию."С точки зрения России, односторонний подход, изощренные формы протекционизма и фрагментация на торговые блоки являются основными проблемами, с которыми сегодня столкнулась МТС (многосторонняя торговая система). С ними нельзя смириться как с "новой нормой". Ответ на эти вызовы должен вырабатываться в рамках реформы ВТО и не должен вести к разрушению всей системы", - передал слова Ильичева один из участников сессии.Замминистра выразил разочарование в связи с тем, что некоторые члены организации предпочитают продвигать собственную политическую повестку вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах мандата ВТО."В действительности именно их односторонние политически мотивированные торговые ограничения представляют настоящую угрозу для ВТО", - сказал Ильичев.Он также обозначил подходы, с которыми столкнулась Россия, со стороны "гордых поборников" либерализации и многосторонности"."Односторонние неправомерные санкции с 2014 года. Незаконные методы расчета демпинговой маржи. Апелляции выигранных Россией споров в пустоту. Односторонние тарифы, налагаемые как заблагорассудится на одного или группу членов ВТО. Новая волна политически мотивированных торговых ограничений в текущем году. Разделение участников на группы, в зависимости от политических предпочтений. Угрозы массовой дискриминации тех, кто думает иначе", - отметил замминистра.По его словам, все эти меры уже вызвали серьезные сбои в глобальных цепочках поставок, привели к росту цен на товары, включая продукты питания. Одновременно Ильичев подчеркнул, что побочный эффект от односторонних ограничительных мер ударит и по невовлеченным экономикам.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

россия

женева (город)

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экономика, цены на нефть, ильич (илья прусикин), россия, женева (город), всемирная торговая организация (вто), мтс