https://ria.ru/20220613/vsu-1795094011.html

Спецоперация, 13 июня: уничтожена база наемников, ВСУ обстреливают Донецк

Спецоперация, 13 июня: уничтожена база наемников, ВСУ обстреливают Донецк - РИА Новости, 13.06.2022

Спецоперация, 13 июня: уничтожена база наемников, ВСУ обстреливают Донецк

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Федоровки в ЛНР, а украинские военные... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:03

2022-06-13T20:03

2022-06-13T23:04

специальная военная операция на украине

эдуард басурин

родион мирошник

донецк (днр)

россия

северодонецк

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Федоровки в ЛНР, а украинские военные обстреляли Донецк, имеются погибшие среди гражданского населения.Ход операцииРоссийские Вооруженные силы высокоточными ракетами большой дальности уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Федоровки в ЛНР и крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сказал Конашенков. По его словам, в общей сложности за время российской специальной военной операции уничтожено почти 1,2 тысячи украинских беспилотников.Российская авиация поразила пункт управления и радиолокационную станцию комплекса "Бук-М3" украинских военных, уничтожены более 120 националистов, два танка и семь артиллерийских орудий, сообщается в министерстве обороны. Кроме того, официальный представитель минобороны РФ информировал о том, что российская артиллерия поразила почти 250 районов скопления украинских военных, 13 пунктов управления и 63 огневые позиции.Обстрелы ДонецкаУкраинские войска в понедельник подвергли Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются. Журналистам РИА Новости пришлось спуститься в бомбоубежище в Куйбышевском районе города, так как рядом идет обстрел, предположительно из РСЗО "Ураган".Ранее в понедельник удар был нанесен по рынку, там погибли трое, ранены еще четыре человека. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка, обстрелам также подверглись Куйбышевский и Кировский районы. В ряде случаев использовались снаряды 155-го, "натовского" калибра.Северодонецк, "Азот"Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей."На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", - написал Гайдай в Telegram-канале.В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита.Ситуация вокруг УкраиныФинское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен. В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море. Судно Alppila было загружено в польском порту Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетят Киев 16 июня, сообщила в понедельник туринская газета La Stampa. О том, что три европейских лидера планируют совершить визит в Киев со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220613/donetsk-1795089037.html

донецк (днр)

россия

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

эдуард басурин, родион мирошник, донецк (днр), россия, северодонецк