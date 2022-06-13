19:05 13.06.2022 (обновлено: 22:41 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.41 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".