Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/vsu-1795092181.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:05
2022-06-13T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795074094_0:248:986:803_1920x0_80_0_0_eb0f792855753b44a9a10272ead9c067.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.41 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795074094_0:224:839:853_1920x0_80_0_0_6e6bed7874b3ac1da1c94e902d8e5136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, горловка
19:05 13.06.2022 (обновлено: 22:41 13.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.41 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала