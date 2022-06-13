https://ria.ru/20220613/vsu-1795092181.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:05

2022-06-13T19:05

2022-06-13T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.41 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, горловка