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Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время - РИА Новости, 13.06.2022

Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшее время, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:18

2022-06-13T19:18

2022-06-13T20:03

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

политика

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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшее время, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Беларусь.Он отметил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на "максимально высоком уровне"."Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации", — обратил внимание Грызлов.Осуществляется большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и народов двух братских стран, подытожил посол.

https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794840075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика