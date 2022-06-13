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Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время - РИА Новости, 13.06.2022
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Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время
Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время - РИА Новости, 13.06.2022
Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшее время, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:18
2022-06-13T20:03
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшее время, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Беларусь.Он отметил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на "максимально высоком уровне"."Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации", — обратил внимание Грызлов.Осуществляется большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и народов двух братских стран, подытожил посол.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
19:18 13.06.2022 (обновлено: 20:03 13.06.2022)
 
Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

Посол Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии в ближайшее время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшее время, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Беларусь.
"Только с начала этого года состоялось пять встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна", — заявил дипломат во время торжественного приема по случаю Дня России.
Он отметил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на "максимально высоком уровне".
"Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации", — обратил внимание Грызлов.
Осуществляется большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и народов двух братских стран, подытожил посол.
День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:39
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
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