https://ria.ru/20220613/voronezh-1795093256.html

В Воронеже прошел сильный ливень, затопило дороги и цокольные этажи зданий

В Воронеже прошел сильный ливень, затопило дороги и цокольные этажи зданий - РИА Новости, 14.06.2022

В Воронеже прошел сильный ливень, затопило дороги и цокольные этажи зданий

Дороги, улицы, а также цокольные этажи залило в Воронеже в понедельник сильным ливнем, городские власти назвали произошедшее "залповым выбросом воды" и заявили, РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-13T22:53

2022-06-13T22:53

2022-06-14T09:20

происшествия

жкх

воронеж

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Дороги, улицы, а также цокольные этажи залило в Воронеже в понедельник сильным ливнем, городские власти назвали произошедшее "залповым выбросом воды" и заявили, что ливневкам требуется время, чтобы справиться.В понедельник в Воронеже прошел сильный ливень. Жители публиковали в соцсетях фото и видео, как вода залила дороги и улицы, уровень воды был выше колеса легкового автомобиля, залило цокольные этажи зданий, также вода попадала в салоны низкопольных автобусов."Необходимо понимать, что в период залпового выброса воды – например, таких сильных ливней, как сейчас – ливнеприемникам требуется некоторое время, чтобы принять всю воду (от 20 минут до 2-3 часов после окончания осадков в зависимости от их количества). Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро воды, то раковина переполнится и опустошится не моментально. На городских улицах действуют те же физические законы", - рассказал журналистам представитель мэрии.Он отметил, что сети муниципальной ливневой канализации находятся, как правило, на магистральных улицах, их очистка регулярно осуществляется специалистами МКУ "Городская дорожная служба". Эти работы, по данным мэрии, выполняются минимум дважды в год, поэтому муниципальные сети ливневой канализации находятся в работоспособном состоянии и выполняют свою функцию - принимают воду."Соответственно, через короткий период времени после окончания ливня вся вода на магистральных улицах будет принята системой ливневой канализации. Все проблемные места, например, низкие по рельефу, где исторически образовываются локальные подтопления, находятся на контроле у управ районов, для более оперативного отвода воды производится её откачка помпами и спецмашинами", - отметил представитель мэрии.В ГУМЧС по региону сообщили РИА Новости, что по поводу потоплений к ним никто в воскресенье не обращался.Между тем, житель Воронежа рассказал РИА Новости, что сильный ливень шел примерно час, сейчас вода в городе спадает. Он рассказал, что его девятиэтажку по улице 9 января залило потоками воды, поскольку в доме проходит ремонт кровли."Залило наш подъезд с девятого по первый этажи из-за раскрытой кровли, такие же проблемы и в ряде других подъездов. Света нет, интернета нет, вычерпываем воду. Нас везут в пункт временного размещения" - сказал собеседник агентства. Он заявил, что не знает примерное число жильцов дома, которым потребовалось покинуть свои квартиры. Его семья состоит из четырех человек.В мэрии Воронежа пока не прокомментировали РИА Новости ситуацию с многоэтажкой.

https://ria.ru/20220612/pogoda-1794926477.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, воронеж