Рейтинг@Mail.ru
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795087207.html
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды - РИА Новости, 14.06.2022
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды
Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-13T21:58
2022-06-14T07:48
в мире
украина
сша
афганистан
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788878548_0:435:2867:2048_1920x0_80_0_0_437ec86f1db422b911ee83837381d766.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal."Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени", — отмечается в материале.По мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, ожидает незавидная участь."Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа", — считает специалист.Правительство США никак не хочет учиться на ошибках Афганистана, истеблишмент руководствуется правилом потратить средства как можно скорее, не задумываясь о последствиях.Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан, в свою очередь, подчеркнул, что у вероятного хищения средств на Украине есть все предпосылки."Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после", — сказал он.WSJ пишет, что американские службы надзора за украинской помощью уже работают, однако их недостаточно, учитывая гигантский масштаб выделяемых средств.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
украина
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788878548_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b78b678e478f101a2b243cd85cf4ef4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, афганистан, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
21:58 13.06.2022 (обновлено: 07:48 14.06.2022)
 
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды

WSJ сообщила, что выделяемые Украине американскими властями деньги могут украсть

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong IIПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal.
"Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени", — отмечается в материале.
Рабочий визит Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 19:31
В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину
По мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, ожидает незавидная участь.
"Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа", — считает специалист.
Правительство США никак не хочет учиться на ошибках Афганистана, истеблишмент руководствуется правилом потратить средства как можно скорее, не задумываясь о последствиях.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 15:49
В США забили тревогу из-за здоровья Байдена
Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан, в свою очередь, подчеркнул, что у вероятного хищения средств на Украине есть все предпосылки.
"Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после", — сказал он.
WSJ пишет, что американские службы надзора за украинской помощью уже работают, однако их недостаточно, учитывая гигантский масштаб выделяемых средств.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы
 
В миреУкраинаСШААфганистанНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала