https://ria.ru/20220613/ukraina-1795087207.html

Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды

Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды - РИА Новости, 14.06.2022

Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды

Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-13T21:58

2022-06-13T21:58

2022-06-14T07:48

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сша

афганистан

нато

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal."Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени", — отмечается в материале.По мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, ожидает незавидная участь."Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа", — считает специалист.Правительство США никак не хочет учиться на ошибках Афганистана, истеблишмент руководствуется правилом потратить средства как можно скорее, не задумываясь о последствиях.Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан, в свою очередь, подчеркнул, что у вероятного хищения средств на Украине есть все предпосылки."Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после", — сказал он.WSJ пишет, что американские службы надзора за украинской помощью уже работают, однако их недостаточно, учитывая гигантский масштаб выделяемых средств.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, афганистан, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины