21:58 13.06.2022 (обновлено: 07:48 14.06.2022)
Чиновники в США обеспокоились, куда пропадают отправленные Киеву миллиарды
WSJ сообщила, что выделяемые Украине американскими властями деньги могут украсть
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong IIПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, пишет газета Wall Street Journal.
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По мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, ожидает незавидная участь.
"Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа", — считает специалист.
Правительство США никак не хочет учиться на ошибках Афганистана, истеблишмент руководствуется правилом потратить средства как можно скорее, не задумываясь о последствиях.
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Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан, в свою очередь, подчеркнул, что у вероятного хищения средств на Украине есть все предпосылки.
"Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после", — сказал он.
WSJ пишет, что американские службы надзора за украинской помощью уже работают, однако их недостаточно, учитывая гигантский масштаб выделяемых средств.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.