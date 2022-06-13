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На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ - РИА Новости, 13.06.2022
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На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ - РИА Новости, 13.06.2022
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:12
2022-06-13T17:18
экономика
украина
природный газ
кабинет министров украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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экономика, украина, природный газ, кабинет министров украины
17:12 13.06.2022 (обновлено: 17:18 13.06.2022)
 
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ

Кабинет министров Украины установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа из страны

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак на территории компрессорной станции на Украине
Предупреждающий знак на территории компрессорной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Предупреждающий знак на территории компрессорной станции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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ЭкономикаУкраинаПриродный газКабинет министров Украины
 
 
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