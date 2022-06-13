https://ria.ru/20220613/ukraina-1795053773.html

На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ

На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ - РИА Новости, 13.06.2022

На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ

Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:12

2022-06-13T17:12

2022-06-13T17:18

экономика

украина

природный газ

кабинет министров украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20220607/gaz-1793688545.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, природный газ, кабинет министров украины