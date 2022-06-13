https://ria.ru/20220613/ukraina-1795053773.html
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ - РИА Новости, 13.06.2022
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:12
2022-06-13T17:12
2022-06-13T17:18
экономика
украина
природный газ
кабинет министров украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, "экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год", дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
https://ria.ru/20220607/gaz-1793688545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, природный газ, кабинет министров украины
17:12 13.06.2022 (обновлено: 17:18 13.06.2022)
На Украине запретили экспортировать уголь, мазут и газ
Кабинет министров Украины установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа из страны