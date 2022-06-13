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В Святогорске объявили главной задачей переход на нормальную работу - РИА Новости, 13.06.2022
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В Святогорске объявили главной задачей переход на нормальную работу
В Святогорске объявили главной задачей переход на нормальную работу - РИА Новости, 13.06.2022
В Святогорске объявили главной задачей переход на нормальную работу
Возобновление прерванных электро- и водоснабжения жителей Святогорска, раздача гуманитарной помощи и нормализация работы образовательной и правоохранительной... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:43
2022-06-13T15:59
в мире
денис пушилин
владимир путин
святогорск
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возобновление прерванных электро- и водоснабжения жителей Святогорска, раздача гуманитарной помощи и нормализация работы образовательной и правоохранительной систем являются основными направлениями работы администрации города, заявил назначенный глава городской администрации Владимир Бандура.Ранее стало известно, что Бандура по предложению главы ДНР Дениса Пушилина возглавил администрацию города после его освобождения войсками России и ДНР в первой декаде июня."Ближайшие планы - полностью перейти на нормальную работу, то есть восстановить коммунальную сферу, целиком образовательную и правоохранительную. Сделать всё, чтобы люди могли получать гуманитарную помощь. (Также) свет, вода - то, что необходимо на сегодняшний день", - сказал Бандура в эфире телеканала "Россия 24".Святогорск (до 2003 года Славяногорск) - город в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, денис пушилин, владимир путин, святогорск, донецкая народная республика, россия
15:43 13.06.2022 (обновлено: 15:59 13.06.2022)
 
В Святогорске объявили главной задачей переход на нормальную работу

Глава администрации Святогорска: главной задачей объявлен переход на нормальную работу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВид на Святогорск
Вид на Святогорск - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возобновление прерванных электро- и водоснабжения жителей Святогорска, раздача гуманитарной помощи и нормализация работы образовательной и правоохранительной систем являются основными направлениями работы администрации города, заявил назначенный глава городской администрации Владимир Бандура.
Ранее стало известно, что Бандура по предложению главы ДНР Дениса Пушилина возглавил администрацию города после его освобождения войсками России и ДНР в первой декаде июня.
"Ближайшие планы - полностью перейти на нормальную работу, то есть восстановить коммунальную сферу, целиком образовательную и правоохранительную. Сделать всё, чтобы люди могли получать гуманитарную помощь. (Также) свет, вода - то, что необходимо на сегодняшний день", - сказал Бандура в эфире телеканала "Россия 24".
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) - город в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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