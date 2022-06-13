15:40 13.06.2022 (обновлено: 16:24 13.06.2022)
Зеленский обратился к американским евреям
Президент Украины Зеленский обратился к евреям с просьбой усилить санкции против России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных вооружений Киеву, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.
"Отстаивайте необходимость усиления антироссийских санкций. Знаю, что вы уже существенно помогли, но вы можете использовать еще больше своего влияния", — заявил украинский лидер.
Он также указал на необходимость ускоренных поставок оружия Украине.
"Мы нуждаемся в мощном наступательном оружии, без которого конфликт только затягивается", — добавил Зеленский.
Президент Украины регулярно обращается к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Украине, а также критикует их позицию по отношению к России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.