https://ria.ru/20220613/ukraina-1795041122.html

Зеленский обратился к американским евреям

Зеленский обратился к американским евреям - РИА Новости, 13.06.2022

Зеленский обратился к американским евреям

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:40

2022-06-13T15:40

2022-06-13T16:24

в мире

владимир путин

джо байден

украина

россия

киев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных вооружений Киеву, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.Он также указал на необходимость ускоренных поставок оружия Украине."Мы нуждаемся в мощном наступательном оружии, без которого конфликт только затягивается", — добавил Зеленский.Президент Украины регулярно обращается к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Украине, а также критикует их позицию по отношению к России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, джо байден, украина, россия, киев, нато