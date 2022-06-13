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Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников

Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022

Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нашли на окраине освобожденного города Светлодарск в Донбассе цех по производству ударных... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:09

2022-06-13T15:09

2022-06-13T16:04

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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 13 июн - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нашли на окраине освобожденного города Светлодарск в Донбассе цех по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и самодельных взрывных устройств украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости."В этом жилом доме располагался штаб батальона 30-й бригады, ранее тут была 72-я бригада ВСУ. Здесь находился импровизированный цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Они изготавливали и самодельные взрывные устройства", - рассказал журналистам военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Турбо".Он рассказал, что на окраине города во время зачисток военнослужащие Народной милиции обнаружили два частных дома, которые заняли украинские силовики и превратили их в цеха по производству и переоборудованию беспилотников. По его словам, на месте обнаружено большое количество частей БПЛА, взрыватели, боеприпасы и брошенное оружие.

луганская народная республика

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Цех по производству ударных беспилотников украинских силовиков на окраине Светлодарска На окраине освобожденного Светлодарска найден импровизированный цех по производству ударных беспилотников украинских силовиков. 2022-06-13T15:09 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, луганская народная республика, вооруженные силы украины