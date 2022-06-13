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Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников
Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников - РИА Новости, 13.06.2022
Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нашли на окраине освобожденного города Светлодарск в Донбассе цех по производству ударных... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:09
2022-06-13T15:09
2022-06-13T16:04
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СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 13 июн - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нашли на окраине освобожденного города Светлодарск в Донбассе цех по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и самодельных взрывных устройств украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости."В этом жилом доме располагался штаб батальона 30-й бригады, ранее тут была 72-я бригада ВСУ. Здесь находился импровизированный цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Они изготавливали и самодельные взрывные устройства", - рассказал журналистам военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Турбо".Он рассказал, что на окраине города во время зачисток военнослужащие Народной милиции обнаружили два частных дома, которые заняли украинские силовики и превратили их в цеха по производству и переоборудованию беспилотников. По его словам, на месте обнаружено большое количество частей БПЛА, взрыватели, боеприпасы и брошенное оружие.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795039472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_100ec9f79579dd729b52aa788c429138.jpg
Цех по производству ударных беспилотников украинских силовиков на окраине Светлодарска
На окраине освобожденного Светлодарска найден импровизированный цех по производству ударных беспилотников украинских силовиков.
2022-06-13T15:09
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, технологии, луганская народная республика, вооруженные силы украины
15:09 13.06.2022 (обновлено: 16:04 13.06.2022)
Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска цех по производству ударных беспилотников
Бойцы ЛНР нашли у Светлодарска в Донбассе цех по производству ударных беспилотников