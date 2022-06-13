https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства - РИА Новости, 13.06.2022
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:44
2022-06-13T14:44
2022-06-13T14:55
в мире
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
киев
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild.Так, дипломат призвал немецкие власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не желают задерживаться."Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства", — посетовал он в интервью изданию.Мельник также оценил возможные сроки вступления Украины в Евросоюз, отметив, что на это "могут уйти годы"Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей ФРГ. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву, и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Мельник также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, киев, евросоюз, признание днр и лнр в россии
14:44 13.06.2022 (обновлено: 14:55 13.06.2022)
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинцам