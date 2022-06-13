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Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства - РИА Новости, 13.06.2022
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Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства - РИА Новости, 13.06.2022
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:44
2022-06-13T14:55
в мире
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
киев
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild.Так, дипломат призвал немецкие власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не желают задерживаться."Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства", — посетовал он в интервью изданию.Мельник также оценил возможные сроки вступления Украины в Евросоюз, отметив, что на это "могут уйти годы"Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей ФРГ. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву, и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Мельник также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html
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в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, киев, евросоюз, признание днр и лнр в россии
14:44 13.06.2022 (обновлено: 14:55 13.06.2022)
 
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства

Посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинцам

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild.
Так, дипломат призвал немецкие власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не желают задерживаться.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
2 июня, 14:23
"Волк в овечьей шкуре": немцы уличили Мельника во вредительстве Украине
"Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства", — посетовал он в интервью изданию.
Мельник также оценил возможные сроки вступления Украины в Евросоюз, отметив, что на это "могут уйти годы"
"Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс", — заключил посол.
Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей ФРГ. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву, и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Мельник также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 14:47
В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель
 
В миреАнгела МеркельОлаф ШольцГерманияУкраинаКиевЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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