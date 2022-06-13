https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства

Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства - РИА Новости, 13.06.2022

Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:44

2022-06-13T14:44

2022-06-13T14:55

в мире

ангела меркель

олаф шольц

германия

украина

киев

евросоюз

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины, пишет газета Bild.Так, дипломат призвал немецкие власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не желают задерживаться."Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства", — посетовал он в интервью изданию.Мельник также оценил возможные сроки вступления Украины в Евросоюз, отметив, что на это "могут уйти годы"Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей ФРГ. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву, и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Мельник также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".

https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, киев, евросоюз, признание днр и лнр в россии