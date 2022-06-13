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Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795025018.html
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2022
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
Корпоративные права предприятия бизнесмена из РФ арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов), сообщили в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:54
2022-06-13T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корпоративные права предприятия бизнесмена из РФ арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов), сообщили в украинском Офисе генпрокурора."Наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов – ред.). Эти ценные бумаги и денежные средства являются долями уставного капитала предприятий, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины
13:54 13.06.2022
 
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена

ГПУ арестовала бумаги и средства предприятия бизнесмена из России на 1,8 миллиона долларов

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корпоративные права предприятия бизнесмена из РФ арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов), сообщили в украинском Офисе генпрокурора.
"Наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов – ред.). Эти ценные бумаги и денежные средства являются долями уставного капитала предприятий, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура Украины
 
 
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