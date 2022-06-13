https://ria.ru/20220613/ukraina-1795025018.html
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2022
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
Корпоративные права предприятия бизнесмена из РФ арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов), сообщили в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:54
2022-06-13T13:54
2022-06-13T13:54
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россия
владимир зеленский
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корпоративные права предприятия бизнесмена из РФ арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов), сообщили в украинском Офисе генпрокурора."Наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов – ред.). Эти ценные бумаги и денежные средства являются долями уставного капитала предприятий, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины
Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
ГПУ арестовала бумаги и средства предприятия бизнесмена из России на 1,8 миллиона долларов